Дело о хищениях на пермском «Протоне» вернулось в Генпрокуратуру РФ

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Фигуранты уголовного дела обвиняются в растрате 195 млн рублей
Фигуранты уголовного дела обвиняются в растрате 195 млн рублей Фото:

Свердловский районный суд Перми 13 марта вернул уголовное дело против бывших управленцев АО «Протон-ПМ» в Генпрокуратуру РФ. Речь идет о растрате 195 млн рублей. За сутки до этого гособвинение поддержало это решение.

«Помимо экс-главы „Протон-ПМ“ Дмитрия Щенятского в совершении преступления обвиняют его зама Валерия Голдобина, а также троих сотрудников ООО „ИКФ „Солвер“. По версии следствия, они присвоили деньги, которые должны были быть освоены на покупку оборудования“, — ранее сообщал „Коммерсант-Прикамье“.

Уточняется, что обвиняемые вину полностью отрицают. И защита, и обвинение высказали сомнение в заключениях технических экспертиз, проведенных в ходе расследования. По словам самих обвиняемых, оборудование находится в эксплуатации уже несколько лет. Источники издания также сообщают, что соответствие оборудования техзаданию подтверждено комиссией «Роскосмоса», работавшей на пермском предприятии.

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Свердловский районный суд Перми 13 марта вернул уголовное дело против бывших управленцев АО «Протон-ПМ» в Генпрокуратуру РФ. Речь идет о растрате 195 млн рублей. За сутки до этого гособвинение поддержало это решение. «Помимо экс-главы „Протон-ПМ“ Дмитрия Щенятского в совершении преступления обвиняют его зама Валерия Голдобина, а также троих сотрудников ООО „ИКФ „Солвер“. По версии следствия, они присвоили деньги, которые должны были быть освоены на покупку оборудования“, — ранее сообщал „Коммерсант-Прикамье“. Уточняется, что обвиняемые вину полностью отрицают. И защита, и обвинение высказали сомнение в заключениях технических экспертиз, проведенных в ходе расследования. По словам самих обвиняемых, оборудование находится в эксплуатации уже несколько лет. Источники издания также сообщают, что соответствие оборудования техзаданию подтверждено комиссией «Роскосмоса», работавшей на пермском предприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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