Пермяки смогут летать в Дубай чартерами

Минтранс: работаем над открытием рейсов из Перми в ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас инициатива прорабатывается региональным минтрансом
Сейчас инициатива прорабатывается региональным минтрансом Фото:

Из Перми хотят запустить прямой рейс в Дубай. Сейчас инициатива прорабатывается краевым минтрансом.

«В 2024 году пермский аэропорт обслужил почти 2 млн пассажиров. Тем самым, он занял 21 место среди 51 крупнейшего аэродрома России. В 2025 году сохранятся девять международных направлений, в том числе: в Анталью, Баку, Гоа и другие. Сейчас прорабатываем возможность открытия рейсов в крупнейший город ОАЭ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Кроме того, с помощью субсидий в 2025 году рейсы будут выполняться по 12 региональным направлениям. Туда входят: Минеральные Воды, Калининград и Новосибирск. В апреле возобновится субсидируемый рейс Пермь — Ярославль. Он будет выполняться дважды в неделю до декабря.

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Из Перми хотят запустить прямой рейс в Дубай. Сейчас инициатива прорабатывается краевым минтрансом. «В 2024 году пермский аэропорт обслужил почти 2 млн пассажиров. Тем самым, он занял 21 место среди 51 крупнейшего аэродрома России. В 2025 году сохранятся девять международных направлений, в том числе: в Анталью, Баку, Гоа и другие. Сейчас прорабатываем возможность открытия рейсов в крупнейший город ОАЭ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, с помощью субсидий в 2025 году рейсы будут выполняться по 12 региональным направлениям. Туда входят: Минеральные Воды, Калининград и Новосибирск. В апреле возобновится субсидируемый рейс Пермь — Ярославль. Он будет выполняться дважды в неделю до декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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