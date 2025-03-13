Пермяки смогут летать в Дубай чартерами

Из Перми хотят запустить прямой рейс в Дубай. Сейчас инициатива прорабатывается краевым минтрансом.
«В 2024 году пермский аэропорт обслужил почти 2 млн пассажиров. Тем самым, он занял 21 место среди 51 крупнейшего аэродрома России. В 2025 году сохранятся девять международных направлений, в том числе: в Анталью, Баку, Гоа и другие. Сейчас прорабатываем возможность открытия рейсов в крупнейший город ОАЭ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Кроме того, с помощью субсидий в 2025 году рейсы будут выполняться по 12 региональным направлениям. Туда входят: Минеральные Воды, Калининград и Новосибирск. В апреле возобновится субсидируемый рейс Пермь — Ярославль. Он будет выполняться дважды в неделю до декабря.
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