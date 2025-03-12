Темпы роста стоимости бензина в Пермском крае снизились

Рост цен на бензин замедлился
В Пермском крае в период с 4 по 10 марта 2025 года темпы роста цен на бензин замедлились. Изменения были зафиксированы в 55 субъектах РФ, сказано в новом отчете Росстата.
«На неделе с 4 по 10 марта 2025 года стоимость бензина марки АИ-92 в Пермском крае повысилась на две копейки и составила 56,07 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,89 рублей», — сказано на сайте Росстата.
Отмечается, что стоимость литра бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне (84,74 рублей). Дизельное топливо в Пермском крае подорожало лишь на две копейки — до 71,56 рублей.
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