12 марта 2025

Темпы роста стоимости бензина в Пермском крае снизились

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на бензин замедлился
Рост цен на бензин замедлился Фото:

В Пермском крае в период с 4 по 10 марта 2025 года темпы роста цен на бензин замедлились. Изменения были зафиксированы в 55 субъектах РФ, сказано в новом отчете Росстата.

«На неделе с 4 по 10 марта 2025 года стоимость бензина марки АИ-92 в Пермском крае повысилась на две копейки и составила 56,07 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,89 рублей», — сказано на сайте Росстата.

Отмечается, что стоимость литра бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне (84,74 рублей). Дизельное топливо в Пермском крае подорожало лишь на две копейки — до 71,56 рублей.

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В Пермском крае в период с 4 по 10 марта 2025 года темпы роста цен на бензин замедлились. Изменения были зафиксированы в 55 субъектах РФ, сказано в новом отчете Росстата. «На неделе с 4 по 10 марта 2025 года стоимость бензина марки АИ-92 в Пермском крае повысилась на две копейки и составила 56,07 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,89 рублей», — сказано на сайте Росстата. Отмечается, что стоимость литра бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне (84,74 рублей). Дизельное топливо в Пермском крае подорожало лишь на две копейки — до 71,56 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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