Пермского борца с игорным бизнесом отправили в колонию за вымогательство

В Перми осудили Дмитрия Печенкина, автономная некоммерческая организация которого занималась борьбой с незаконным игорным бизнесом. Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в миллион рублей.
«Он признан виновным в получении коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством в крупном размере. С марта по август 2022 года он являлся руководителем АНО „Организация экономической безопасности и гражданского контроля“. При этом он знал о проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в Перми. Печенкин ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы более 300 тысяч рублей за неразглашение этой информации», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей. И его задержали оперативники. На период следствия он находился под стражей.
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