12 марта 2025

Пермского борца с игорным бизнесом отправили в колонию за вымогательство

Главу пермской АНО Дмитрия Печенкина приговорили к 5,5 годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей
В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей Фото:

В Перми осудили Дмитрия Печенкина, автономная некоммерческая организация которого занималась борьбой с незаконным игорным бизнесом. Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в миллион рублей.

«Он признан виновным в получении коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством в крупном размере. С марта по август 2022 года он являлся руководителем АНО „Организация экономической безопасности и гражданского контроля“. При этом он знал о проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в Перми. Печенкин ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы более 300 тысяч рублей за неразглашение этой информации», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей. И его задержали оперативники. На период следствия он находился под стражей.

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В Перми осудили Дмитрия Печенкина, автономная некоммерческая организация которого занималась борьбой с незаконным игорным бизнесом. Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в миллион рублей. «Он признан виновным в получении коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством в крупном размере. С марта по август 2022 года он являлся руководителем АНО „Организация экономической безопасности и гражданского контроля“. При этом он знал о проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в Перми. Печенкин ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы более 300 тысяч рублей за неразглашение этой информации», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в своем telegram-канале. В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей. И его задержали оперативники. На период следствия он находился под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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