В области ожидаются снегопады и порывы ветра до 17 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 2 по 4 марта ожидаются метели и снегопады. Синоптики предупредили о метели 2 марта с порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 2 марта в Челябинской области температура опустится до минус 17 градусов. Ветер поднимется до 15 метров в секунду, а днем до 17. Температура днем составит минус 3-8 градусов. С 3 по 4 марта снегопад продолжится. Местами скорость ветра будет подниматься до 15 метров в секунду. Ночью на 3 марта температура опустится до минус 17 градусов, а днем будет колебаться с пяти до десяти градусов. Выходные, 4 марта, начнутся с 10-15 градусов мороза. Днем будет значительно теплее, температура поднимется до минус 1-6 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В ближайшие три дня в Челябинске, с 2 по 4 марта, по прогнозам синоптиков, метели отступят. Ночная температура будет колебаться с минус 11 до минус 16 градусов. Днем с минус одного до минус семи градусов. 2 марта ветер будет скоростью от семи до 12 метров в секунду. С 3 по 4 марта он не поднимется выше десяти метров в секунду.

В четверг, 2 марта, в Челябинской области местами появятся порывы ветра от 15 до 17 метров в секунду Скрин: сайт Челябгидрометцентра