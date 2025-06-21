21 июня 2025

Челябинская прокуратура вспоминает подвиг коллег, ушедших на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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69 прокурорских работников из Челябинской области ушли на фронт
69 прокурорских работников из Челябинской области ушли на фронт Фото:

В День памяти и скорби сотрудники прокуратуры Челябинской области вспоминают подвиг коллег, вставших на защиту Родины после нападения фашисткой Германии 22 июня 1941 года. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства. 

"22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — самая страшная и кровопролитная в истории нашей страны. В эти тяжелые годы сотрудники прокуратуры области встали на защиту страны. Память о героях жива, и мы обязаны передать ее следующим поколениям", — заявили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. 

Отмечается, что 69 работников региональной прокуратуры ушли на фронт или присоединились к партизанским отрядам. Многие из них погибли в боях с фашистами.

В День памяти и скорби губернатор Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. В траурном мероприятии также участвовали представители власти, силовых структур, общественных организаций и простые жители региона.

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В День памяти и скорби сотрудники прокуратуры Челябинской области вспоминают подвиг коллег, вставших на защиту Родины после нападения фашисткой Германии 22 июня 1941 года. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства.  "22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — самая страшная и кровопролитная в истории нашей страны. В эти тяжелые годы сотрудники прокуратуры области встали на защиту страны. Память о героях жива, и мы обязаны передать ее следующим поколениям", — заявили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.  Отмечается, что 69 работников региональной прокуратуры ушли на фронт или присоединились к партизанским отрядам. Многие из них погибли в боях с фашистами. В День памяти и скорби губернатор Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. В траурном мероприятии также участвовали представители власти, силовых структур, общественных организаций и простые жители региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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