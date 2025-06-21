Челябинская прокуратура вспоминает подвиг коллег, ушедших на фронт

В День памяти и скорби сотрудники прокуратуры Челябинской области вспоминают подвиг коллег, вставших на защиту Родины после нападения фашисткой Германии 22 июня 1941 года. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства.
"22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — самая страшная и кровопролитная в истории нашей страны. В эти тяжелые годы сотрудники прокуратуры области встали на защиту страны. Память о героях жива, и мы обязаны передать ее следующим поколениям", — заявили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что 69 работников региональной прокуратуры ушли на фронт или присоединились к партизанским отрядам. Многие из них погибли в боях с фашистами.
В День памяти и скорби губернатор Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. В траурном мероприятии также участвовали представители власти, силовых структур, общественных организаций и простые жители региона.
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