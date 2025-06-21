21 июня 2025

Жена челябинского губернатора заключила сделку с банком еды «Русь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер провела продуктивные переговоры
Ирина Текслер провела продуктивные переговоры Фото:

На завершившемся в Санкт-Петербурге 28-м международном экономическом форуме Ирина Текслер, супруга губернатора Челябинской области и учредитель Фонда 2020, подписала соглашение о социальном партнерстве с банком еды «Русь». Об этом сообщает пресс-служба фонда. 

«В составе делегации Челябинской области Ирина Текслер провела переговоры, которые позволят усилить благотворительную деятельность в регионе. Первое соглашение заключено с банком еды „Русь“. Оно предусматривает совместную организацию культурных мероприятий, поддержку волонтерских инициатив и помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», — сообщает НКО Фонд 2020 на своей странице в «ВКонтакте». 

Второй договор подписан с Агентством социальной информации. Его цель — рассказывать жителям области о работе некоммерческих организаций и развивать культуру благотворительности. В Фонде отмечают, что эти соглашения помогут более эффективно решать социальные проблемы региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На завершившемся в Санкт-Петербурге 28-м международном экономическом форуме Ирина Текслер, супруга губернатора Челябинской области и учредитель Фонда 2020, подписала соглашение о социальном партнерстве с банком еды «Русь». Об этом сообщает пресс-служба фонда.  «В составе делегации Челябинской области Ирина Текслер провела переговоры, которые позволят усилить благотворительную деятельность в регионе. Первое соглашение заключено с банком еды „Русь“. Оно предусматривает совместную организацию культурных мероприятий, поддержку волонтерских инициатив и помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», — сообщает НКО Фонд 2020 на своей странице в «ВКонтакте».  Второй договор подписан с Агентством социальной информации. Его цель — рассказывать жителям области о работе некоммерческих организаций и развивать культуру благотворительности. В Фонде отмечают, что эти соглашения помогут более эффективно решать социальные проблемы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...