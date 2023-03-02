В Тюменской области при пожаре погиб человек

В Тобольском районе (Тюменская область) при возгорании частного дома погиб человек. Информацию об этом передает пресс-служба МСЧ Тюменской области.
«Сегодня в четвертом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном 2-х квартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме в поселке Надцы Тобольского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара и разбора конструкции был обнаружен погибший человек, личность устанавливается», — передает пресс-служба ведомства.
Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек из состава МЧС. В настоящий момент обстоятельства возгорания и ущерб имущества выясняются.
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