02 марта 2023
01 марта 2023

В Тюменской области при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 спасателей Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) при возгорании частного дома погиб человек. Информацию об этом передает пресс-служба МСЧ Тюменской области.

«Сегодня в четвертом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном 2-х квартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме в поселке Надцы Тобольского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара и разбора конструкции был обнаружен погибший человек, личность устанавливается», — передает пресс-служба ведомства.

Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек из состава МЧС. В настоящий момент обстоятельства возгорания и ущерб имущества выясняются.

Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога.

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В Тобольском районе (Тюменская область) при возгорании частного дома погиб человек. Информацию об этом передает пресс-служба МСЧ Тюменской области. «Сегодня в четвертом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном 2-х квартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме в поселке Надцы Тобольского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара и разбора конструкции был обнаружен погибший человек, личность устанавливается», — передает пресс-служба ведомства. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек из состава МЧС. В настоящий момент обстоятельства возгорания и ущерб имущества выясняются. Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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