В Тюменской области при пожаре погиб человек 03 марта 2023 в 11:50 Размер текста - 17 + В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольском районе (Тюменская область) при возгорании частного дома погиб человек. Информацию об этом передает пресс-служба МСЧ Тюменской области. «Сегодня в четвертом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном 2-х квартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме в поселке Надцы Тобольского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара и разбора конструкции был обнаружен погибший человек, личность устанавливается», — передает пресс-служба ведомства. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек из состава МЧС. В настоящий момент обстоятельства возгорания и ущерб имущества выясняются. Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога. В Тобольском районе (Тюменская область) при возгорании частного дома погиб человек. Информацию об этом передает пресс-служба МСЧ Тюменской области. «Сегодня в четвертом часу утра поступило сообщение о пожаре в частном 2-х квартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме в поселке Надцы Тобольского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара и разбора конструкции был обнаружен погибший человек, личность устанавливается», — передает пресс-служба ведомства. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек из состава МЧС. В настоящий момент обстоятельства возгорания и ущерб имущества выясняются. Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям