09 июля 2022
08 июля 2022

Пермские спасатели помогли мужчине, не сумевшему переплыть Каму

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В Перми спасатели достали из Камы тонущего мужчину Фото:

Сотрудники Пермской городской службы спасения 9 июля достали из Камы мужчину, который потерял силы, пытаясь переплыть реку. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС.

«Мужчина решил переплыть реку Кама, но, когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы. Заметив человека, находящегося вдалеке от берега, матросы-спасатели <…> подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из воды, подняв на борт», — пишет пресс-служба управления. Мужчина переоценил свои возможности, и у спасателей возникли опасения за его жизнь.

Находясь в лодке, пловец понял, какая опасность ему могла грозить, после чего поблагодарил спасателей. Его доставили на берег.

Ранее URA.RU сообщало, что в субботу в двух пермских реках утонули люди. Происшествия на воде случились в Красновишерском и Кудымкарском городских округах.

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Сотрудники Пермской городской службы спасения 9 июля достали из Камы мужчину, который потерял силы, пытаясь переплыть реку. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «Мужчина решил переплыть реку Кама, но, когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы. Заметив человека, находящегося вдалеке от берега, матросы-спасатели <…> подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из воды, подняв на борт», — пишет пресс-служба управления. Мужчина переоценил свои возможности, и у спасателей возникли опасения за его жизнь. Находясь в лодке, пловец понял, какая опасность ему могла грозить, после чего поблагодарил спасателей. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу в двух пермских реках утонули люди. Происшествия на воде случились в Красновишерском и Кудымкарском городских округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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