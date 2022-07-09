Пермские спасатели помогли мужчине, не сумевшему переплыть Каму

10 июля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Перми спасатели достали из Камы тонущего мужчину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники Пермской городской службы спасения 9 июля достали из Камы мужчину, который потерял силы, пытаясь переплыть реку. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «Мужчина решил переплыть реку Кама, но, когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы. Заметив человека, находящегося вдалеке от берега, матросы-спасатели <…> подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из воды, подняв на борт», — пишет пресс-служба управления. Мужчина переоценил свои возможности, и у спасателей возникли опасения за его жизнь. Находясь в лодке, пловец понял, какая опасность ему могла грозить, после чего поблагодарил спасателей. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу в двух пермских реках утонули люди. Происшествия на воде случились в Красновишерском и Кудымкарском городских округах. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Сотрудники Пермской городской службы спасения 9 июля достали из Камы мужчину, который потерял силы, пытаясь переплыть реку. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «Мужчина решил переплыть реку Кама, но, когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы. Заметив человека, находящегося вдалеке от берега, матросы-спасатели <…> подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из воды, подняв на борт», — пишет пресс-служба управления. Мужчина переоценил свои возможности, и у спасателей возникли опасения за его жизнь. Находясь в лодке, пловец понял, какая опасность ему могла грозить, после чего поблагодарил спасателей. Его доставили на берег. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу в двух пермских реках утонули люди. Происшествия на воде случились в Красновишерском и Кудымкарском городских округах.