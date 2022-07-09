Пермские спасатели помогли мужчине, не сумевшему переплыть Каму

Сотрудники Пермской городской службы спасения 9 июля достали из Камы мужчину, который потерял силы, пытаясь переплыть реку. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС.
«Мужчина решил переплыть реку Кама, но, когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы. Заметив человека, находящегося вдалеке от берега, матросы-спасатели <…> подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из воды, подняв на борт», — пишет пресс-служба управления. Мужчина переоценил свои возможности, и у спасателей возникли опасения за его жизнь.
Находясь в лодке, пловец понял, какая опасность ему могла грозить, после чего поблагодарил спасателей. Его доставили на берег.
Ранее URA.RU сообщало, что в субботу в двух пермских реках утонули люди. Происшествия на воде случились в Красновишерском и Кудымкарском городских округах.
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