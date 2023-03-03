Свердловчане стали чаще пользоваться словарями после закона Путина

Жители Свердловской области стали проверять происхождение слов по словарям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Количество интернет-запросов от жителей Свердловской области к словарям после принятия закона о запрете иностранных слов выросло в 2,9 раза. К такому выводу пришли аналитики компании МегаФон. Результаты исследования есть в редакции URA.RU.

«Рост интернет-трафика к онлайн-словарям составил 2,9 раза к показателям предыдущей недели. Наибольший интерес у свердловчан зафиксирован к словарю Ожегова — 3,6 раза. В 2,2 раза повысился спрос на словарь Ушакова и в 1,9 раза — на словарь Даля, который отличается большим числом синонимов, в том числе к иностранным словам», — рассказали в компании

Свердловская область показала самый высокий рост обращений к словарям по сравнению с другими регионами УрФО. Тенденцию подтверждают данные сервиса «Яндекс. Вордстат» — индекс интереса к закону о запрете иностранных слов у жителей Екатеринбурга повысился на 30%. Город уступил по индексу интереса только Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее Госдума приняла закон, который запрещает использование иностранных слов в государственном русском языке. Исключения составляют лишь те слова, которые не имеют русскоязычных аналогов. Данный закон президент России Владимир Путин подписал 28 февраля. При этом представители литературы отнеслись к новым правилам скептически: писатель Алексей Иванов назвал закон о запрете иностранных слов мракобесием. Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что закон является сбалансированным и «не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка».