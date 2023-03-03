Матвиенко развеяла страхи по поводу закона о «запрете» иностранных слов

Матвиенко: закон о госязыке сохранит его ценность

03 марта 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко рассказала, что закон о госязыке не приведет к изоляции России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый закон, регулирующий употребление иностранных слов в России, поможет сохранить ценность русского языка как носителя менталитета, ценностей и традиций. Об этом рассказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она также отметила, что новые правила не приведут к изоляции страны и не приведут русский язык к деградации. «Закон, считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведет к изоляции от остального мира. Все эти „страшилки“ безосновательны», — рассказала Валентина Матвиенко в своем блоге на официальном сайте Совфеда. Матвиенко считает, что закон поможет избежать деградации русского языка, сохранить его ценность как носителя менталитета россиян и их традиций. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном языке 28 февраля, передает «Федеральное агентство новостей». Закон ограничивает использование иностранных слов, если для них есть аналоги в русском языке, а также определяет сферы, где использование русского языка как государственного обязательно, передает «Царьград».

Новый закон, регулирующий употребление иностранных слов в России, поможет сохранить ценность русского языка как носителя менталитета, ценностей и традиций. Об этом рассказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она также отметила, что новые правила не приведут к изоляции страны и не приведут русский язык к деградации. «Закон, считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведет к изоляции от остального мира. Все эти „страшилки“ безосновательны», — рассказала Валентина Матвиенко в своем блоге на официальном сайте Совфеда. Матвиенко считает, что закон поможет избежать деградации русского языка, сохранить его ценность как носителя менталитета россиян и их традиций. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном языке 28 февраля, передает «Федеральное агентство новостей». Закон ограничивает использование иностранных слов, если для них есть аналоги в русском языке, а также определяет сферы, где использование русского языка как государственного обязательно, передает «Царьград».