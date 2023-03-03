03 марта 2023

Каждый десятый челябинец старается избежать трат на подарки к 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки стоимостью менее одной тысячи рублей выбирают 9% челябинцев Фото:

В Челябинске каждый десятый житель старается избежать трат на подарки к 8 марта. Такие результаты вышли в совместном исследовании ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research.

«Согласно результатам опроса, в Челябинске преимущественно празднуют только 8 марта. При этом каждый десятый житель старается избежать трат на подарки в этот день», — говорится в исследовании.

По данным опроса, около трети челябинцев, готовых дарить подарки, тратят на них к гендерным праздникам от пяти до десяти тысяч рублей. Еще 23% покупают подарки на сумму от десяти до 30 тысяч рублей, а около 20% стараются не тратить более пяти тысяч рублей. Подарки стоимостью менее одной тысячи рублей выбирают 9% челябинцев. Однако 4% горожан тратят от 70 до 100 тысяч рублей, а 7% готовы отдать за подарок от 30 до 50 тысяч рублей.

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В Челябинске каждый десятый житель старается избежать трат на подарки к 8 марта. Такие результаты вышли в совместном исследовании ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research. «Согласно результатам опроса, в Челябинске преимущественно празднуют только 8 марта. При этом каждый десятый житель старается избежать трат на подарки в этот день», — говорится в исследовании. По данным опроса, около трети челябинцев, готовых дарить подарки, тратят на них к гендерным праздникам от пяти до десяти тысяч рублей. Еще 23% покупают подарки на сумму от десяти до 30 тысяч рублей, а около 20% стараются не тратить более пяти тысяч рублей. Подарки стоимостью менее одной тысячи рублей выбирают 9% челябинцев. Однако 4% горожан тратят от 70 до 100 тысяч рублей, а 7% готовы отдать за подарок от 30 до 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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