China Daily: Киеву придется расплачиваться с США, когда он сделает всю «грязную работу»

04 марта 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Киеву придется платить за помощь США, передает China Daily Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине придется заплатить за военную помощь США, когда Киев достигнет целей, объявленных администрацией президента Джо Байдена. Об этом сообщило китайское издание China Daily. «США намекают, что объемы их помощи были заранее оценены. Киеву придется заплатить за помощь, когда он сделает всю „грязную работу“, когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации Байдена», — передает издание . Авторы China Daily подчеркивают, что США «забросили слишком много целей» по Украине, не раскрывая критериев их достижения. Поэтому невозможно предсказать, сколько продлится конфликт и как долго Вашингтон будет оказывать поддержку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают финансовую поддержку Киеву, а также спонсируют ВСУ вооружением. 3 марта Вашингтон выделил Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. При этом в США признали, что Киев проигрывает России на поле боя, несмотря на поддержку Запада, пишет MK.RU .

Украине придется заплатить за военную помощь США, когда Киев достигнет целей, объявленных администрацией президента Джо Байдена. Об этом сообщило китайское издание China Daily. «США намекают, что объемы их помощи были заранее оценены. Киеву придется заплатить за помощь, когда он сделает всю „грязную работу“, когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации Байдена», — передает издание. Авторы China Daily подчеркивают, что США «забросили слишком много целей» по Украине, не раскрывая критериев их достижения. Поэтому невозможно предсказать, сколько продлится конфликт и как долго Вашингтон будет оказывать поддержку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают финансовую поддержку Киеву, а также спонсируют ВСУ вооружением. 3 марта Вашингтон выделил Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. При этом в США признали, что Киев проигрывает России на поле боя, несмотря на поддержку Запада, пишет MK.RU.