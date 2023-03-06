Силовики опровергли информацию о смерти мужчины на улице Нижнего Тагила

07 марта 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

По словам силовиков, мужчине оказали помощь, а от госпитализации он отказался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики опровергли информацию о смерти 36-летнего мужчины, которого 6 марта нашли лежащим в снегу на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле Свердловской области. Гражданин оказался пьян, бригада скорой помощи оказала ему помощь, а от госпитализации он отказался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». «Прибывшие на место происшествия сотрудники 16-го отдела полиции никого не обнаружили. Информация от врачей о смерти мужчины в ОВД не поступала. Он действительно лежал на снегу там, но прибывшие врачи оказали ему помощь, от госпитализации гражданин отказался», — сообщили в ведомстве. Информация о смерти тагильчанина появилась в соцсетях вечером 6 марта. Мужчину, лежавшего на снегу без движения, заметила очевидица. Она вызвала скорую помощь, но гражданин, по ее словам, умер до приезда врачей. Девушка также писала, что за то время, пока врачи добирались до места происшествия, мимо лежащего мужчины проехали две машины. Никто из водителей не остановился, чтобы помочь ему.

Силовики опровергли информацию о смерти 36-летнего мужчины, которого 6 марта нашли лежащим в снегу на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле Свердловской области. Гражданин оказался пьян, бригада скорой помощи оказала ему помощь, а от госпитализации он отказался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». «Прибывшие на место происшествия сотрудники 16-го отдела полиции никого не обнаружили. Информация от врачей о смерти мужчины в ОВД не поступала. Он действительно лежал на снегу там, но прибывшие врачи оказали ему помощь, от госпитализации гражданин отказался», — сообщили в ведомстве. Информация о смерти тагильчанина появилась в соцсетях вечером 6 марта. Мужчину, лежавшего на снегу без движения, заметила очевидица. Она вызвала скорую помощь, но гражданин, по ее словам, умер до приезда врачей. Девушка также писала, что за то время, пока врачи добирались до места происшествия, мимо лежащего мужчины проехали две машины. Никто из водителей не остановился, чтобы помочь ему.