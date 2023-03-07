Участники спецоперации из Пермского края на передовой поздравили женщин с 8 Марта. Видео

08 марта 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Пермские бойцы поздравили женщин прямо с передовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники специальной военной операции (СВО) на Украине из Пермского края записали видеообращение, адресованное прикамским женщинам. В Международный женский день бойцы на передовой вспомнили о доме, рассказали в пермском волонтерском сообществе. «Милые женщины! Наши отважные защитники из разных округов Пермского края поздравляют вас с Международным женским днем», — говорится в сообщении telegram-канала «Молот— наш пермский танковый батальон». Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» поздравили женщин страны с 8 Марта. Военнослужащие пожелали им успехов и здоровья. Российские солдаты принимают участие в СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. Причиной послужило усиление обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет сражались с украинскими военнослужащими. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что решение провести спецоперацию было вынужденным.

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине из Пермского края записали видеообращение, адресованное прикамским женщинам. В Международный женский день бойцы на передовой вспомнили о доме, рассказали в пермском волонтерском сообществе. «Милые женщины! Наши отважные защитники из разных округов Пермского края поздравляют вас с Международным женским днем», — говорится в сообщении telegram-канала «Молот— наш пермский танковый батальон». Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» поздравили женщин страны с 8 Марта. Военнослужащие пожелали им успехов и здоровья. Российские солдаты принимают участие в СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. Причиной послужило усиление обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет сражались с украинскими военнослужащими. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что решение провести спецоперацию было вынужденным.