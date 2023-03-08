Бойцы ЧВК «Вагнер» поздравили женщин с 8 Марта. Видео

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Бойцы «Вагнера» пожелали женщинам здоровья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» поздравили женщин с Международным женским днем, они пожелали им успехов и здоровья. Об этом они сообщили в разговоре с URA.RU.

«Я желаю всего самого наилучшего, чтобы они оставались такими же красивыми и любящими женами. Мы ради них только и живем. Сразу знаешь, за что ты борешься. Всегда приятно знать, что тебя ждут с фронта. Всех с 8 Марта», — передает слова сапера с позывным «Клемма» корреспондент URA.RU. «Здоровья, успехов. Если кто-то из близких в зоне СВО, то терпения и удачи», — отметил старший инструктор по медподготовке.

Ранее российских женщин поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что особой ценностью является возвышенное отношение к материнству и женщине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал окружать женщин заботой каждый день. Также свои пожелания передали военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО).

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Бойцы ЧВК «Вагнер» поздравили женщин с Международным женским днем, они пожелали им успехов и здоровья. Об этом они сообщили в разговоре с URA.RU. «Я желаю всего самого наилучшего, чтобы они оставались такими же красивыми и любящими женами. Мы ради них только и живем. Сразу знаешь, за что ты борешься. Всегда приятно знать, что тебя ждут с фронта. Всех с 8 Марта», — передает слова сапера с позывным «Клемма» корреспондент URA.RU. «Здоровья, успехов. Если кто-то из близких в зоне СВО, то терпения и удачи», — отметил старший инструктор по медподготовке. Ранее российских женщин поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что особой ценностью является возвышенное отношение к материнству и женщине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал окружать женщин заботой каждый день. Также свои пожелания передали военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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