Бойцы «Вагнера» пожелали женщинам здоровья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» поздравили женщин с Международным женским днем, они пожелали им успехов и здоровья. Об этом они сообщили в разговоре с URA.RU.

«Я желаю всего самого наилучшего, чтобы они оставались такими же красивыми и любящими женами. Мы ради них только и живем. Сразу знаешь, за что ты борешься. Всегда приятно знать, что тебя ждут с фронта. Всех с 8 Марта», — передает слова сапера с позывным «Клемма» корреспондент URA.RU. «Здоровья, успехов. Если кто-то из близких в зоне СВО, то терпения и удачи», — отметил старший инструктор по медподготовке.

Ранее российских женщин поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что особой ценностью является возвышенное отношение к материнству и женщине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал окружать женщин заботой каждый день. Также свои пожелания передали военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО).