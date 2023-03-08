08 марта 2023
07 марта 2023

Бойцы из Прикамья поблагодарили за помощь их подразделению. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Бойцы поблагодарили за помощь и поздравили женщин с 8 марта Фото:

Участники специальной военной операции (СВО) из Пермского края поблагодарили пермяков за помощь подразделению. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот— наш пермский танковый батальон».

«Благодарим <…> за оказание помощи нашему подразделению. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — говорится в видео. Также бойцы поздравили женщин с 8 марта и пожелали им счастья, благополучия и здоровья.

Ранее URA.RU писало, что участники СВО из Пермского края записали видео, адресованное прикамским женщинам. Бойцы поздравили с Международным женским днем.

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Участники специальной военной операции (СВО) из Пермского края поблагодарили пермяков за помощь подразделению. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот— наш пермский танковый батальон». «Благодарим <…> за оказание помощи нашему подразделению. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — говорится в видео. Также бойцы поздравили женщин с 8 марта и пожелали им счастья, благополучия и здоровья. Ранее URA.RU писало, что участники СВО из Пермского края записали видео, адресованное прикамским женщинам. Бойцы поздравили с Международным женским днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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