Бойцы поблагодарили за помощь и поздравили женщин с 8 марта
Участники специальной военной операции (СВО) из Пермского края поблагодарили пермяков за помощь подразделению. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот— наш пермский танковый батальон».
«Благодарим <…> за оказание помощи нашему подразделению. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — говорится в видео. Также бойцы поздравили женщин с 8 марта и пожелали им счастья, благополучия и здоровья.
Ранее URA.RU писало, что участники СВО из Пермского края записали видео, адресованное прикамским женщинам. Бойцы поздравили с Международным женским днем.
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