Пожар в ТРК удалось локализовать Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

Пожар произошел ночью в четверг в торгово-развлекательном комплексе «Мегаполис» в Челябинске. Из здания было эвакуировано 60 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В ТРК „Мегаполис“ по Свердловскому проспекту горел строительный мусор на кровле. Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар удалось оперативно локализовать. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Внутрь здания огонь не попал. Причина пожара устанавливается. По факту ЧП начата проверка.

ГУ МЧС по Челябинской области