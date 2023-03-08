Пожар в ТРК удалось локализовать
Пожар произошел ночью в четверг в торгово-развлекательном комплексе «Мегаполис» в Челябинске. Из здания было эвакуировано 60 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«В ТРК „Мегаполис“ по Свердловскому проспекту горел строительный мусор на кровле. Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Пожар удалось оперативно локализовать. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Внутрь здания огонь не попал. Причина пожара устанавливается. По факту ЧП начата проверка.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.