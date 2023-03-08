08 марта 2023
07 марта 2023

Из крупного ТРК в Челябинске эвакуировали людей из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в поселке
Пожар в ТРК удалось локализовать Фото:

Пожар произошел ночью в четверг в торгово-развлекательном комплексе «Мегаполис» в Челябинске. Из здания было эвакуировано 60 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В ТРК „Мегаполис“ по Свердловскому проспекту горел строительный мусор на кровле. Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар удалось оперативно локализовать. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Внутрь здания огонь не попал. Причина пожара устанавливается. По факту ЧП начата проверка.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пожар произошел ночью в четверг в торгово-развлекательном комплексе «Мегаполис» в Челябинске. Из здания было эвакуировано 60 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В ТРК „Мегаполис“ по Свердловскому проспекту горел строительный мусор на кровле. Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Пожар удалось оперативно локализовать. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Внутрь здания огонь не попал. Причина пожара устанавливается. По факту ЧП начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...