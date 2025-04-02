Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
20:45
В Челябинске закрылся популярный бар, который пытались продать
20:24
То снег, то дождь: где провести выходные, чтобы почувствовать весну. Инфографика
19:45
Первый вице-премьер Мантуров в Миассе осмотрел полуторамиллионный грузовик. Фото
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
18:07
В Челябинской области из-за резкого повышения воды усилен контроль за дамбами
17:57
Названа медианная цена вторичной челябинской квартиры, покупаемой без ипотеки
17:47
Мэр Челябинска Лошкин поручил отремонтировать целиком улицу Линейную. Фото
Челябинские слухи: сжимается кольцо вокруг Дубровского
17:39
Челябинцы готовы вложить в ремонт жилья не более 100 тысяч рублей
17:14
В Челябинске построят храм в честь врачей-героев
16:57
Челябинцы обсудят строительство нового ЖК с детским садом в Ленинском районе
Первый челябинский ветеран СВО пошел на выборы в заксобрание региона. Фото
15:41
Вице-премьер России Мантуров прилетел в Челябинск
15:32
Челябинцы готовы потратить 20 тысяч рублей на комплект летних шин
1
15:15
Масштабные поставки некачественной еды школам вскрыли в Челябинской области
1
«Поменял отношение людей к алкоголю»: как челябинский миллиардер построил один из прибыльных бизнесов
15:08
Опыт уникального челябинского тренера поможет в адаптации бойцов СВО
15:03
В Челябинске за прокладку линий метротрама заплатят 14 миллиардов рублей
1
14:59
Пытал старика кухонным ножом: в Магнитогорске рецидивиста будут судить за убийство и разбой
В Челябинске на два года закроют движение на участке проспекта Победы. Карта
14:44
Компанию, выпускающую в Челябинске троллейбусы, отметили федеральной наградой. Фото
14:13
В китайских цветах в Челябинске обнаружили пузыреногих насекомых с присосками. Фото
14:02
Челябинские силовики задержали экстремиста
В выходные для челябинцев устроят чайную церемонию и горные спуски в бикини. Афиша
13:51
Сотрудница челябинского следкома получила благодарность от Бастрыкина. Фото
1
13:32
Летняя жара придет в Челябинскую область в ближайшие выходные
13:12
Челябинцам пообещали аномальную жару
1
20 лет спустя: что стало с командой мэра Челябинска Юревича
12:47
Магнитогорца, убившего дочь и утопившего ее труп в реке, ждет суд
12:45
В Челябинске за шесть дней проведут испытания теплосетей
12:07
Челябинским школьникам рассказали, как без проблем поступить в вузы в 2025 году
Инициативам по повышению рождаемости нужен «тест на адекватность»
12:07
В Челябинской области появятся новые маршруты промышленного туризма
11:51
Жена капитана «Авангарда» жестко наехала на магнитогорского хоккеиста
2
11:40
В Челябинской области подешевели китайские автомобили
2