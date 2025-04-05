Под Челябинском в поселке Верхние Малюки Сосновского района во время похорон военного Анатолия Семкина, погибшего в ходе специальной военной операции, катафалк с телом бойца застрял в непролазной грязи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Участникам траурной церемонии пришлось толпой выталкивать автомобиль с телом военного. Местные жители рассказали, что это не первый подобный случай в районе, когда похоронные процессии сталкиваются с проблемами из-за плохого качества дорог», — заявляет telegram-канал «Осторожно, новости».
Жители Верхних Малюков возмущенные случившимся. Активисты намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на состояние дорожной инфраструктуры.
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