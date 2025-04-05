05 апреля 2025
04 апреля 2025

Под Челябинском катафалк с погибшим на СВО военным застрял в грязи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время похорон машину с телом пришлось толкать
Во время похорон машину с телом пришлось толкать Фото:

Под Челябинском в поселке Верхние Малюки Сосновского района во время похорон военного Анатолия Семкина, погибшего в ходе специальной военной операции, катафалк с телом бойца застрял в непролазной грязи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Участникам траурной церемонии пришлось толпой выталкивать автомобиль с телом военного. Местные жители рассказали, что это не первый подобный случай в районе, когда похоронные процессии сталкиваются с проблемами из-за плохого качества дорог», — заявляет telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители Верхних Малюков возмущенные случившимся. Активисты намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на состояние дорожной инфраструктуры.

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Под Челябинском в поселке Верхние Малюки Сосновского района во время похорон военного Анатолия Семкина, погибшего в ходе специальной военной операции, катафалк с телом бойца застрял в непролазной грязи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Участникам траурной церемонии пришлось толпой выталкивать автомобиль с телом военного. Местные жители рассказали, что это не первый подобный случай в районе, когда похоронные процессии сталкиваются с проблемами из-за плохого качества дорог», — заявляет telegram-канал «Осторожно, новости». Жители Верхних Малюков возмущенные случившимся. Активисты намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на состояние дорожной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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