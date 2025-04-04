04 апреля 2025

В челябинском городе нашли тело пропавшего ранее подростка

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Тело подростка было обнаружено в озере
Тело подростка было обнаружено в озере Фото:

В Озерске Челябинской области прекращены поиски пропавшего 3 апреля подростка. Его тело обнаружено в озере Иртяш.

«Волонтёры и озерские спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка в озере Иртяш в районе водокачки. Что точно произошло, установит следствие», — говорится в сообщении в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее об окончании поиска пропавшего подростка сообщил в своем telegram-канале глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. Причин он не назвал. Утром 5 апреля мэр призвал жителей включиться в поиски пропавшего.

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В Озерске Челябинской области прекращены поиски пропавшего 3 апреля подростка. Его тело обнаружено в озере Иртяш. «Волонтёры и озерские спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка в озере Иртяш в районе водокачки. Что точно произошло, установит следствие», — говорится в сообщении в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее об окончании поиска пропавшего подростка сообщил в своем telegram-канале глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. Причин он не назвал. Утром 5 апреля мэр призвал жителей включиться в поиски пропавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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