В челябинском городе нашли тело пропавшего ранее подростка

В Озерске Челябинской области прекращены поиски пропавшего 3 апреля подростка. Его тело обнаружено в озере Иртяш.
«Волонтёры и озерские спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка в озере Иртяш в районе водокачки. Что точно произошло, установит следствие», — говорится в сообщении в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее об окончании поиска пропавшего подростка сообщил в своем telegram-канале глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. Причин он не назвал. Утром 5 апреля мэр призвал жителей включиться в поиски пропавшего.
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