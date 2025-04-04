Губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Алексей Лошкин приняли участие в «Матче друзей», которым открылся II Международный турнир по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области. Матч завершился победой команды, в которой играли глава региона и мэр. В открытии турнира принял участие победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Тараканов.
«Я рад, что мы привлекаем такое количество поклонников и участников. Действительно, шесть стран и лучшие наши российские команды. Пожелаем всем командам удачи и побед», — приветствовал гостей и болельщиков Алексей Текслер.
Болельщикам Алексей Текслер пожелал ярких эмоций, а командам — победы. Губернатор указал на то, что Челябинская область становится центром баскетбола. Он отметил развитие детско-юношеского направления. Глава региона поблагодарил баскетболиста, олимпийского чемпиона Сергея Николаевича Тараканова за поддержку турнира и баскетбола.
«Дорогие друзья, три года назад в моей жизни появился город Челябинск. Благодаря энтузиастам баскетбола, таким как губернатор Алексей Текслер, Николай Сандаков и всем, кто работает в их командах и развивает баскетбол, вновь проходит международный Кубок. Я хочу пожелать ему процветания, чтобы кубок развивался в лучшую сторону», — отметил Сергей Тараканов.
Турнир собрал звезд мирового баскетбола из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Челябинскую область представляют команды «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Предстоящие соревнования приурочены к юбилею Великой Победы. Они проходят под девизом «Смелость. Сила. Победа»
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