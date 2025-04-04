Как золото Миасса в войну помогало воевать танкистам-добровольцам

Эвакуированные увеличили численность города и привезли технологии

05 апреля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В первый же день войны миасцы собрались на площади выразить свой патриотический порыв Архив Миасского краеведческого музея Миасс (Челябинская область) в годы Великой Отечественной войны дал стране грузовики, напильники, моторы для танков и самолетов, золото для танкистов и других военных. Город принял эвакуированные предприятия в условиях, когда и цехов-то не было: в лучшем случае — фундаменты. За трудовой подвиг 15 января президент РФ Владимир Путин присвоил Миассу звание Города трудовой доблести. Обратившись в прошлое, URA.RU увидело стойких земляков, вместе с приезжими приближавших Победу. «По дороге на завод часто ночевали в сугробах» Первый общегородской митинг в Миассе в военное время состоялся 22 июня 1941 года. Площадь Труда быстро заполнилась людьми. Одна колонна за другой подходила к памятнику Ленина. Рабочие напилочного завода, механических мастерских и других предприятий, служащие многочисленных учреждений, педагоги с учениками — все собрались в одной точке, чтобы выразить возмущение действиями фашистской Германии и дать клятву трудиться, не покладая рук и головы. «В общей сложности из Миасса ушло на фронт чуть больше 14 тысяч человек. Это при том, что в городе тогда было 47 тысяч жителей. Больше половины всех мужчин отправились воевать», — пояснил URA.RU председатель Совета почетных граждан Миасса Александр Борисов. Оставшиеся трудились за себя и горожан, ушедших бить врага. В предстоящие четыре года спать часто приходилось прямо в цехах, отстояв у станка 12-часовой рабочий день. Для перевозки людей на работу у автозавода было только 14 автомобилей. В непогоду они часто застревали на бездорожье, к тому же две-три единицы постоянно стояли в ремонте. Чтобы не опоздать к рабочему месту, заводчане нередко оставались ночевать возле станков. «Неделями ночевали на работе. В цехе было холодно. Ночами ходили в столовую чистить картошку. Спали по два часа — не больше. А потом — опять за работу», — вспоминала горожанка Ольга Арефьева в 1985 году. В Миасс из родной Сатки она прибыла 20-летней девушкой и провела здесь всю жизнь. Воспоминания переживших войну земляков собирали участники историко-краеведческой секции ветеранов при краеведческом музее. Благодаря пожелтевшим листкам современники словно разговаривают с очевидцами пережитого. Арефьева жила в бараках, которые назывались домами туристов. Кров делили с эвакуированными из Москвы. Готовили суп из крапивы, мылись дома, поскольку не было бани, и ходили на завод, пересекая озеро. Зимой — полуголодные по сугробам. Часто в них и ночевали, сделав что-то вроде палатки из снега. Бытовая неустроенность дома находила продолжение на работе. «Для размещения оборудования трубочного отделения было отведено помещение в модельном цехе. Впоследствии оно было переведено в корпус цеха шасси. Но в то время площадка для шасси и главного конвейера представляла собой сплошные ямы, вырытые при золотодобыче старателями», — рассказал редакции газеты «Уральский автомобиль» бывший начальник бюро сварки техотдела Сергей Греков. Сборку моторов сотрудники предприятия начали в апреле 1942 года. Если зимой численность завода составляла тысячу человек, то уже через месяц — две тысячи, к концу года — семь тысяч. Производство было тяжелым: в первое время трудиться приходилось под открытым небом. Костры жгли, чтобы оттаяла земля, и можно было продолжать стройку. Огонь согревал, но тепла доставалось мало. От холода и голода люди теряли здоровье, получали увечья. «На войне людей калечили и убивали. И здесь, в тылу, им приходилось непросто. Среди выбывших с предприятия 40% вынужденно покидали его в связи с травмами и увечьями», — рассказала URA.RU руководитель Музейно-выставочного центра «Урал» Майя Авдошина. Предприятие разместилось на площадке заложенного еще в 1939 году военного завода № 316. Монтировали оборудование Московского автозавода имени Сталина (ЗИС). Первый год делали двигатели. В феврале 1943 года Госкомитет обороны преобразовал автомоторное производство в автомобильное. Поступила новая техника, и начали строить цеха. «Первый автомобиль сделали 8 июля 1944 года. А к апрелю 1945 года предприятие выпустило пятитысячный автомобиль. За год с конвейера сошло 6,8 тысячи машин, отправленных в войска и народному хозяйству», — пояснили URA.RU в музее предприятия. Моторами занимался также другой завод — «Динамо». Электротехническое производство эвакуировали тоже из Москвы. Первой продукцией стали кеноны, то есть разъемы для самолетов, и вращающиеся контактные устройства для танков. Позже наладили выпуск низковольтной военной продукции, а к 15 января 1942 года — первых моторов для танков и самолетов. После войны, в 1947 году, предприятие получило название «Миассэлектроаппарат». Оно и по сей день выпускает двигатели самых разных модификаций. Личная пушка в подарок танкистам Напилочный завод в Миассе можно назвать дитем двух мировых конфликтов. В 1916 году пилозубное производство эвакуировали из Риги, когда гремела Первая мировая война. Спустя почти три десятилетия предприятие, ставшее градообразующим, приютило в своих цехах Луганский и Серпуховский заводы. «Миасские напильники во все времена ценились за высокое качество. В конгломерате с прибывшими заводами коллектив обеспечивал продукцией все республики Советского Союза», — рассказала URA.RU главный специалист по основной деятельности Миасского краеведческого музея Алла Овчинникова. Под натиском фашистов напилочные производства перевезли в Миасс, чтобы увеличить выпуск продукции. Кроме основного ассортимента, здесь наладили производство «черных ножей». Вместе с рабочими Златоуста продукцию отправляли военнослужащим Уральского добровольческого танкового корпуса. Кроме холодного оружия танкисты получали и другие вещи от миассцев. Ради этой цели горожане собрали 10 килограммов золота и пять миллионов рублей. Некоторые сдавали деньги, другие покупали технику. Как рассказали авторы книги «250 страниц истории», инженер Спиридонов купил для военных пушку. Миасс зовется городом в золотой долине. В немалой степени поэтическое сравнение имеет материальную основу. В окрестностях исстари добывали драгоценный металл. В войну на прииски отправились не только мужчины, но и женщины с детьми. Женский трудовой подвиг перевернул горы. В годы лихолетья производство добывающей промышленности выросло в десятки раз. Осенью 1941 года в Тальковое рудоуправление пришла работать Клавдия Комлева. Она освоила профессии дробильщицы, подкатчицы и упаковщицы руды. На этом не остановилась. Трудовой энтузиазм помог освоить мужскую профессию выбойщика. В феврале 1944 года работница дала 243% нормы, через месяц — три (305%). «Вместо пяти тонн живицы собрала 18» Всю войну в Миассе наравне с госпредприятиями работали городские артели. Их закрыли только в 1950-е годы. А пока шли боевые действия, объединившиеся рабочие шили одежду и обувь для солдат, ковали металлические изделия, катали валенки, выпускали столярную и бондарную продукцию, делали сани с телегами. «Миасский „Химлесхоз“ заготавливал живицу (смолу хвойных деревьев) для производства скипидара и канифоли. В годы войны живица приносила неоценимую помощь в военных госпиталях как ценное заживляющее лекарство. Стахановским трудом знаменита миасская сборщица Елена Клявлина. В 1941 году она перевыполнила норму по сбору живицы в 3,5 раза. Вместо пяти тонн сдала 18 тонн», — рассказали миасские краеведы. От простейших производств — до научных открытий. Ильменский заповедник разместил на своей территории московский институт Академии наук СССР. Ильменский хребет на время войны лишался статуса заповедного места. Сотрудники вели разведку месторождений и добычу минералов. Добыча древесины велась до 1944 года. Обеспечивая фронт необходимым, радовали солдат. «Большую работу проделали комсомольцы города по сбору теплых вещей, белья и других подарков на фронт солдатам. В 1943 году отправили эшелон в 53 вагона с подарками от тружеников Миасса. Возглавляла его член бюро райкома ВЛКСМ Соня Яворская», — сообщала комсомолка Вшивцева. Более подробных данных о нем найти не удалось. С территории Украины в начале войны в Миасс передислоцировали Васильковскую военную авиационную школу механиков. В городе появились самолеты, а с ними — ремонтные мастерские. В Миасс военные специалисты зашли под звуки своего оркестра. Передвижения по улицам впоследствии они также сопровождали аккомпанементом, чем воодушевляли миассцев. Самолеты разместились на трех аэродромах. Стояли пикирующие и скоростные бомбардировщики, штурмовики «ИЛ-2». В учебных условиях отремонтировали и отправили на фронт 14 боевых самолетов, 26 авиадвигателей, 15 автомобилей. С помощью курсантов построили железнодорожную ветку, чтобы автозаводцы могли добираться до рабочих мест. В Миассе состоялось два выпуска школы по две тысячи человек в каждом. В городе эвакуированное из Москвы Первое гвардейское Краснознаменное минометное артиллерийское училище имени Красина готовило командиров гвардейских минометов. Ученые стрельбы вели на горе Брызгун и полигоне села Кундравы. Часто летели громы и молнии — курсанты готовились применять свои навыки в боевых условиях. За военное время училище подготовило три тысячи командиров «Катюш». После войны Миасс сохранил связь с небом и устремился выше — в космос. В декабре 1947 года в городе заработало Специальное конструкторское бюро по ракетам дальнего действия (СКБ-385). Внеся большой вклад в укрепление советской обороны, предприятие с первых дней возглавил Виктор Макеев. Он был академиком Российской академии наук, дважды Героем Соцтруда, лауреатом Ленинской и Госпремий СССР. Сейчас Государственный ракетный центр носит имя своего первого директора. «Виктор Петрович присутствовал на открытии комплекса „Народу — победителю! Народу — созидателю“ в 1985 году, когда отмечали 40-летие Победы. Здесь у него состоялось последнее публичное выступление. С тех пор у памятника 9 мая проходят митинги с участием и машгородка, и жителей всего города. За два вечера до открытия комсомольцы высадили аллею из 300 деревьев, в основном — берез», — сообщил URA.RU почетный гражданин Борисов. Место для другого памятника горожане выбирают ныне. Чтобы решить, где будет стоять стела «Город трудовой доблести», в Миассе объявили голосование. Предложено два места — на Предзаводской площади и на бульваре Мира. Жители в соцсетях также предложили задуматься о других локациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миасс (Челябинская область) в годы Великой Отечественной войны дал стране грузовики, напильники, моторы для танков и самолетов, золото для танкистов и других военных. Город принял эвакуированные предприятия в условиях, когда и цехов-то не было: в лучшем случае — фундаменты. За трудовой подвиг 15 января президент РФ Владимир Путин присвоил Миассу звание Города трудовой доблести. Обратившись в прошлое, URA.RU увидело стойких земляков, вместе с приезжими приближавших Победу. Первый общегородской митинг в Миассе в военное время состоялся 22 июня 1941 года. Площадь Труда быстро заполнилась людьми. Одна колонна за другой подходила к памятнику Ленина. Рабочие напилочного завода, механических мастерских и других предприятий, служащие многочисленных учреждений, педагоги с учениками — все собрались в одной точке, чтобы выразить возмущение действиями фашистской Германии и дать клятву трудиться, не покладая рук и головы. Оставшиеся трудились за себя и горожан, ушедших бить врага. В предстоящие четыре года спать часто приходилось прямо в цехах, отстояв у станка 12-часовой рабочий день. Для перевозки людей на работу у автозавода было только 14 автомобилей. В непогоду они часто застревали на бездорожье, к тому же две-три единицы постоянно стояли в ремонте. Чтобы не опоздать к рабочему месту, заводчане нередко оставались ночевать возле станков. «Неделями ночевали на работе. В цехе было холодно. Ночами ходили в столовую чистить картошку. Спали по два часа — не больше. А потом — опять за работу», — вспоминала горожанка Ольга Арефьева в 1985 году. В Миасс из родной Сатки она прибыла 20-летней девушкой и провела здесь всю жизнь. Воспоминания переживших войну земляков собирали участники историко-краеведческой секции ветеранов при краеведческом музее. Благодаря пожелтевшим листкам современники словно разговаривают с очевидцами пережитого. Арефьева жила в бараках, которые назывались домами туристов. Кров делили с эвакуированными из Москвы. Готовили суп из крапивы, мылись дома, поскольку не было бани, и ходили на завод, пересекая озеро. Зимой — полуголодные по сугробам. Часто в них и ночевали, сделав что-то вроде палатки из снега. Бытовая неустроенность дома находила продолжение на работе. «Для размещения оборудования трубочного отделения было отведено помещение в модельном цехе. Впоследствии оно было переведено в корпус цеха шасси. Но в то время площадка для шасси и главного конвейера представляла собой сплошные ямы, вырытые при золотодобыче старателями», — рассказал редакции газеты «Уральский автомобиль» бывший начальник бюро сварки техотдела Сергей Греков. Сборку моторов сотрудники предприятия начали в апреле 1942 года. Если зимой численность завода составляла тысячу человек, то уже через месяц — две тысячи, к концу года — семь тысяч. Производство было тяжелым: в первое время трудиться приходилось под открытым небом. Костры жгли, чтобы оттаяла земля, и можно было продолжать стройку. Огонь согревал, но тепла доставалось мало. От холода и голода люди теряли здоровье, получали увечья. «На войне людей калечили и убивали. И здесь, в тылу, им приходилось непросто. Среди выбывших с предприятия 40% вынужденно покидали его в связи с травмами и увечьями», — рассказала URA.RU руководитель Музейно-выставочного центра «Урал» Майя Авдошина. Предприятие разместилось на площадке заложенного еще в 1939 году военного завода № 316. Монтировали оборудование Московского автозавода имени Сталина (ЗИС). Первый год делали двигатели. В феврале 1943 года Госкомитет обороны преобразовал автомоторное производство в автомобильное. Поступила новая техника, и начали строить цеха. «Первый автомобиль сделали 8 июля 1944 года. А к апрелю 1945 года предприятие выпустило пятитысячный автомобиль. За год с конвейера сошло 6,8 тысячи машин, отправленных в войска и народному хозяйству», — пояснили URA.RU в музее предприятия. Моторами занимался также другой завод — «Динамо». Электротехническое производство эвакуировали тоже из Москвы. Первой продукцией стали кеноны, то есть разъемы для самолетов, и вращающиеся контактные устройства для танков. Позже наладили выпуск низковольтной военной продукции, а к 15 января 1942 года — первых моторов для танков и самолетов. После войны, в 1947 году, предприятие получило название «Миассэлектроаппарат». Оно и по сей день выпускает двигатели самых разных модификаций. Напилочный завод в Миассе можно назвать дитем двух мировых конфликтов. В 1916 году пилозубное производство эвакуировали из Риги, когда гремела Первая мировая война. Спустя почти три десятилетия предприятие, ставшее градообразующим, приютило в своих цехах Луганский и Серпуховский заводы. Под натиском фашистов напилочные производства перевезли в Миасс, чтобы увеличить выпуск продукции. Кроме основного ассортимента, здесь наладили производство «черных ножей». Вместе с рабочими Златоуста продукцию отправляли военнослужащим Уральского добровольческого танкового корпуса. Кроме холодного оружия танкисты получали и другие вещи от миассцев. Ради этой цели горожане собрали 10 килограммов золота и пять миллионов рублей. Некоторые сдавали деньги, другие покупали технику. Как рассказали авторы книги «250 страниц истории», инженер Спиридонов купил для военных пушку. Миасс зовется городом в золотой долине. В немалой степени поэтическое сравнение имеет материальную основу. В окрестностях исстари добывали драгоценный металл. В войну на прииски отправились не только мужчины, но и женщины с детьми. Женский трудовой подвиг перевернул горы. В годы лихолетья производство добывающей промышленности выросло в десятки раз. Осенью 1941 года в Тальковое рудоуправление пришла работать Клавдия Комлева. Она освоила профессии дробильщицы, подкатчицы и упаковщицы руды. На этом не остановилась. Трудовой энтузиазм помог освоить мужскую профессию выбойщика. В феврале 1944 года работница дала 243% нормы, через месяц — три (305%). Всю войну в Миассе наравне с госпредприятиями работали городские артели. Их закрыли только в 1950-е годы. А пока шли боевые действия, объединившиеся рабочие шили одежду и обувь для солдат, ковали металлические изделия, катали валенки, выпускали столярную и бондарную продукцию, делали сани с телегами. От простейших производств — до научных открытий. Ильменский заповедник разместил на своей территории московский институт Академии наук СССР. Ильменский хребет на время войны лишался статуса заповедного места. Сотрудники вели разведку месторождений и добычу минералов. Добыча древесины велась до 1944 года. Обеспечивая фронт необходимым, радовали солдат. «Большую работу проделали комсомольцы города по сбору теплых вещей, белья и других подарков на фронт солдатам. В 1943 году отправили эшелон в 53 вагона с подарками от тружеников Миасса. Возглавляла его член бюро райкома ВЛКСМ Соня Яворская», — сообщала комсомолка Вшивцева. Более подробных данных о нем найти не удалось. С территории Украины в начале войны в Миасс передислоцировали Васильковскую военную авиационную школу механиков. В городе появились самолеты, а с ними — ремонтные мастерские. В Миасс военные специалисты зашли под звуки своего оркестра. Передвижения по улицам впоследствии они также сопровождали аккомпанементом, чем воодушевляли миассцев. Самолеты разместились на трех аэродромах. Стояли пикирующие и скоростные бомбардировщики, штурмовики «ИЛ-2». В учебных условиях отремонтировали и отправили на фронт 14 боевых самолетов, 26 авиадвигателей, 15 автомобилей. С помощью курсантов построили железнодорожную ветку, чтобы автозаводцы могли добираться до рабочих мест. В Миассе состоялось два выпуска школы по две тысячи человек в каждом. В городе эвакуированное из Москвы Первое гвардейское Краснознаменное минометное артиллерийское училище имени Красина готовило командиров гвардейских минометов. Ученые стрельбы вели на горе Брызгун и полигоне села Кундравы. Часто летели громы и молнии — курсанты готовились применять свои навыки в боевых условиях. За военное время училище подготовило три тысячи командиров «Катюш». После войны Миасс сохранил связь с небом и устремился выше — в космос. В декабре 1947 года в городе заработало Специальное конструкторское бюро по ракетам дальнего действия (СКБ-385). Внеся большой вклад в укрепление советской обороны, предприятие с первых дней возглавил Виктор Макеев. Он был академиком Российской академии наук, дважды Героем Соцтруда, лауреатом Ленинской и Госпремий СССР. Сейчас Государственный ракетный центр носит имя своего первого директора. «Виктор Петрович присутствовал на открытии комплекса „Народу — победителю! Народу — созидателю“ в 1985 году, когда отмечали 40-летие Победы. Здесь у него состоялось последнее публичное выступление. С тех пор у памятника 9 мая проходят митинги с участием и машгородка, и жителей всего города. За два вечера до открытия комсомольцы высадили аллею из 300 деревьев, в основном — берез», — сообщил URA.RU почетный гражданин Борисов. Место для другого памятника горожане выбирают ныне. Чтобы решить, где будет стоять стела «Город трудовой доблести», в Миассе объявили голосование. Предложено два места — на Предзаводской площади и на бульваре Мира. Жители в соцсетях также предложили задуматься о других локациях.