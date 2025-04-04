Глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что в городе стартовали работы по обновлению скверов и общественных пространств. Начать их раньше позволила ранняя весна, сообщил мэр в своем telegram-канале.
«Начинаем сезон благоустройства. Как и планировалось, до 1 апреля мы заключили все контракты. Благодаря ранней весне подрядчики уже приступили к работам. В этом году у нас большие планы», — написал Алексей Лошкин.
Работы будут проводиться во всех районах города. По программе «Формирование комфортной городской среды» проведут благоустройство южной стороны проспекта Победы от улицы Чичерина до Салавата Юлаева, центральной части сквера по улице Молодогвардейцев, территории с прудом у федерального кардиоцентра и около школы № 141. Продолжатся работы на монастырской заимке «Плодушка», на улице Свободы на участке от Евтеева до Российской и на набережной Первого озера в районе улицы Эльтонской 2-й.
Глава Челябинска уточнил, что на каждом объекте будет уделено внимание безопасности за счет установки освещения и систем видеонаблюдения. Также обеспечат доступность этих мест для людей с ограниченными возможностями передвижения. Отдельно обновят семь небольших карманных скверов в жилых кварталах, констатировал мэр.
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