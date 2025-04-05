05 апреля 2025
04 апреля 2025

«Трактор» обратился к болельщикам перед матчем с «Адмиралом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Трактор лидирует в серии с «Адмиралом»
Трактор лидирует в серии с «Адмиралом» Фото:

Из-за большой разницы во времени (+5 часов) между Челябинском и Владивостоком сегодняшний решающий матч 1/8 Кубка Гагарина состоится в 12:00 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Трактор»

«Сегодня во Владивостоке день матча. Игра „Адмирала“ против „Трактора“ состоится в 12:00 по местному времени. 1/8 Кубка Гагарина пройдет в „Фетисов Арена“», — отмечает пресс-служба челябинского клуба в своем telegram-канале.

Челябинский «Трактор» определился с составом на шестой матч противостояния. Болельщики увидят на льду проверенных лидеров и ключевых игроков. В воротах сегодня начнет Мыльников, в резерве готов выйти Фукале. Первое звено возглавит капитанская тройка нападающих Кравцов — Светлаков — Робинсон, в защите им будут помогать Коромыслов и Кэмпфер.

Во втором звене на лед выйдут Шабанов, Ткачев с капитанской нашивкой и Коростелев, а оборону будут держать Блажиевский и Телегин. Третье звено сформировано из Сафина, Глотова и Дер-Аргучинцева с защитной парой Дронов — Дэй. Завершает состав тройка нападающих Рольгизер — Кадейкин — Жарков.

Для болельщиков, не попавших на матч, организована фан-зона в ТРК «Горки». Любители хоккея смогут насладиться просмотром матча на фуд-корте. Во время трансляций матча болельщиков будет развлекать профессиональный ведущий, диджей и аниматор в костюме медведя.

«Трактор» лидирует в серии с «Адмиралом» со счетом 3:2. Сегодняшний матч может стать заключительным в серии для «Адмирала», если челябинцы победят.

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Из-за большой разницы во времени (+5 часов) между Челябинском и Владивостоком сегодняшний решающий матч 1/8 Кубка Гагарина состоится в 12:00 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Трактор» «Сегодня во Владивостоке день матча. Игра „Адмирала“ против „Трактора“ состоится в 12:00 по местному времени. 1/8 Кубка Гагарина пройдет в „Фетисов Арена“», — отмечает пресс-служба челябинского клуба в своем telegram-канале. Челябинский «Трактор» определился с составом на шестой матч противостояния. Болельщики увидят на льду проверенных лидеров и ключевых игроков. В воротах сегодня начнет Мыльников, в резерве готов выйти Фукале. Первое звено возглавит капитанская тройка нападающих Кравцов — Светлаков — Робинсон, в защите им будут помогать Коромыслов и Кэмпфер. Во втором звене на лед выйдут Шабанов, Ткачев с капитанской нашивкой и Коростелев, а оборону будут держать Блажиевский и Телегин. Третье звено сформировано из Сафина, Глотова и Дер-Аргучинцева с защитной парой Дронов — Дэй. Завершает состав тройка нападающих Рольгизер — Кадейкин — Жарков. Для болельщиков, не попавших на матч, организована фан-зона в ТРК «Горки». Любители хоккея смогут насладиться просмотром матча на фуд-корте. Во время трансляций матча болельщиков будет развлекать профессиональный ведущий, диджей и аниматор в костюме медведя. «Трактор» лидирует в серии с «Адмиралом» со счетом 3:2. Сегодняшний матч может стать заключительным в серии для «Адмирала», если челябинцы победят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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