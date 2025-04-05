«Трактор» обратился к болельщикам перед матчем с «Адмиралом»

Из-за большой разницы во времени (+5 часов) между Челябинском и Владивостоком сегодняшний решающий матч 1/8 Кубка Гагарина состоится в 12:00 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Трактор»
«Сегодня во Владивостоке день матча. Игра „Адмирала“ против „Трактора“ состоится в 12:00 по местному времени. 1/8 Кубка Гагарина пройдет в „Фетисов Арена“», — отмечает пресс-служба челябинского клуба в своем telegram-канале.
Челябинский «Трактор» определился с составом на шестой матч противостояния. Болельщики увидят на льду проверенных лидеров и ключевых игроков. В воротах сегодня начнет Мыльников, в резерве готов выйти Фукале. Первое звено возглавит капитанская тройка нападающих Кравцов — Светлаков — Робинсон, в защите им будут помогать Коромыслов и Кэмпфер.
Во втором звене на лед выйдут Шабанов, Ткачев с капитанской нашивкой и Коростелев, а оборону будут держать Блажиевский и Телегин. Третье звено сформировано из Сафина, Глотова и Дер-Аргучинцева с защитной парой Дронов — Дэй. Завершает состав тройка нападающих Рольгизер — Кадейкин — Жарков.
Для болельщиков, не попавших на матч, организована фан-зона в ТРК «Горки». Любители хоккея смогут насладиться просмотром матча на фуд-корте. Во время трансляций матча болельщиков будет развлекать профессиональный ведущий, диджей и аниматор в костюме медведя.
«Трактор» лидирует в серии с «Адмиралом» со счетом 3:2. Сегодняшний матч может стать заключительным в серии для «Адмирала», если челябинцы победят.
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