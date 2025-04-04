04 апреля 2025

Автомобиль ДПС спровоцировал аварию в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина ДПС ехала с проблесковыми маячками и сиреной (архивное фото)
Машина ДПС ехала с проблесковыми маячками и сиреной (архивное фото) Фото:

В Челябинске 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины ДПС. Автомобиль ехал на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками и сиреной, рассказали в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, автомобиль ДПС при проезде перекрестка улиц Бажова — Лермонтова совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2111. Машина с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом двигалась на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

После удара отечественная легковушка выехала на обочину и наехала на бордюрный камень. В результате аварии пострадавших нет. Механические повреждения получили автомобили.

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В Челябинске 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины ДПС. Автомобиль ехал на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками и сиреной, рассказали в Госавтоинспекции города. «По предварительным данным, автомобиль ДПС при проезде перекрестка улиц Бажова — Лермонтова совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2111. Машина с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом двигалась на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. После удара отечественная легковушка выехала на обочину и наехала на бордюрный камень. В результате аварии пострадавших нет. Механические повреждения получили автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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