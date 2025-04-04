Автомобиль ДПС спровоцировал аварию в Челябинске

В Челябинске 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины ДПС. Автомобиль ехал на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками и сиреной, рассказали в Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, автомобиль ДПС при проезде перекрестка улиц Бажова — Лермонтова совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2111. Машина с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом двигалась на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.
После удара отечественная легковушка выехала на обочину и наехала на бордюрный камень. В результате аварии пострадавших нет. Механические повреждения получили автомобили.
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