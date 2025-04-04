04 апреля 2025

На двух протяженных участках челябинской трасы ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе М-5 проводят ремонт, из-за чего будут ограничивать движение
На трассе М-5 проводят ремонт, из-за чего будут ограничивать движение Фото:

Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области планируют временно перекрывать из-за дорожных работ. Они будут проводиться в Катав-Ивановском районе и на участке от Златоуста до Миасса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с производством ремонтных работ на участках трассы М-5 „Урал“ с 1636 по 1646 км и с 1731 по 1780 км возможны временные ограничения дорожного движения. Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в Упрдоре.

Ограничения также будут действовать с 1809 по 1820 км в направлении Уфы. Это участок около села Травники. Здесь будут менять асфальтовое покрытие.

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Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области планируют временно перекрывать из-за дорожных работ. Они будут проводиться в Катав-Ивановском районе и на участке от Златоуста до Миасса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с производством ремонтных работ на участках трассы М-5 „Урал“ с 1636 по 1646 км и с 1731 по 1780 км возможны временные ограничения дорожного движения. Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в Упрдоре. Ограничения также будут действовать с 1809 по 1820 км в направлении Уфы. Это участок около села Травники. Здесь будут менять асфальтовое покрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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