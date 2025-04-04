На двух протяженных участках челябинской трасы ограничат движение

Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области планируют временно перекрывать из-за дорожных работ. Они будут проводиться в Катав-Ивановском районе и на участке от Златоуста до Миасса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с производством ремонтных работ на участках трассы М-5 „Урал“ с 1636 по 1646 км и с 1731 по 1780 км возможны временные ограничения дорожного движения. Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в Упрдоре.
Ограничения также будут действовать с 1809 по 1820 км в направлении Уфы. Это участок около села Травники. Здесь будут менять асфальтовое покрытие.
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