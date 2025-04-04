04 апреля 2025

В центре Челябинска продают известный ресторан с 15-летней историей. Скрин

В Челябинске продают ресторан восточной кухни «Шафран» за 150 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом ресторан восточной кухни принимает гостей на открытой террасе
Летом ресторан восточной кухни принимает гостей на открытой террасе Фото:

В Челябинске выставили на продажу ресторан восточной кухни, располагающийся и функционирующий на территории соснового бора более 15 лет. Вместе с оснащенным заведением владельцы за 150 миллионов рублей реализуют и земельный участок площадью 20 соток. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Земельный участoк 20,4 сотки в peликтoвoм сocновом бopу. Основное здание площадью 650 квадратных метров, газовая котельная, склады, мебель, техника, оборудование, а также летние террасы, беседки и веранды», — уточняется на сайте «Авито».

Судя по фотографиям и геотэгу, размещенным на интернет-доске, речь идет о ресторане «Шафран». Он работает в парке имени Гагарина больше 15 лет. 

Автор объявления также указал, что ресторан после ремонта в 2022 году находится в отличном состоянии и способен комфортно вместить до 200 гостей зимой и до 500 летом. Заведение укомплектовано командой сотрудников.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 200 млн рублей выставили на продажу магазин, специализирующийся на торговле товарами для охоты, рыбалки и активного отдыха. Он работает в городе более 30 лет и обладает лицензиями для хранения и реализации оружия и патронов.

Ресторан располагается на территории парка имени Гагарина
Ресторан располагается на территории парка имени Гагарина
Фото:

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В Челябинске выставили на продажу ресторан восточной кухни, располагающийся и функционирующий на территории соснового бора более 15 лет. Вместе с оснащенным заведением владельцы за 150 миллионов рублей реализуют и земельный участок площадью 20 соток. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Земельный участoк 20,4 сотки в peликтoвoм сocновом бopу. Основное здание площадью 650 квадратных метров, газовая котельная, склады, мебель, техника, оборудование, а также летние террасы, беседки и веранды», — уточняется на сайте «Авито». Судя по фотографиям и геотэгу, размещенным на интернет-доске, речь идет о ресторане «Шафран». Он работает в парке имени Гагарина больше 15 лет.  Автор объявления также указал, что ресторан после ремонта в 2022 году находится в отличном состоянии и способен комфортно вместить до 200 гостей зимой и до 500 летом. Заведение укомплектовано командой сотрудников. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 200 млн рублей выставили на продажу магазин, специализирующийся на торговле товарами для охоты, рыбалки и активного отдыха. Он работает в городе более 30 лет и обладает лицензиями для хранения и реализации оружия и патронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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