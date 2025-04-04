В Челябинске выставили на продажу ресторан восточной кухни, располагающийся и функционирующий на территории соснового бора более 15 лет. Вместе с оснащенным заведением владельцы за 150 миллионов рублей реализуют и земельный участок площадью 20 соток. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Земельный участoк 20,4 сотки в peликтoвoм сocновом бopу. Основное здание площадью 650 квадратных метров, газовая котельная, склады, мебель, техника, оборудование, а также летние террасы, беседки и веранды», — уточняется на сайте «Авито».
Судя по фотографиям и геотэгу, размещенным на интернет-доске, речь идет о ресторане «Шафран». Он работает в парке имени Гагарина больше 15 лет.
Автор объявления также указал, что ресторан после ремонта в 2022 году находится в отличном состоянии и способен комфортно вместить до 200 гостей зимой и до 500 летом. Заведение укомплектовано командой сотрудников.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 200 млн рублей выставили на продажу магазин, специализирующийся на торговле товарами для охоты, рыбалки и активного отдыха. Он работает в городе более 30 лет и обладает лицензиями для хранения и реализации оружия и патронов.
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