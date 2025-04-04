Автобус вспыхнул на проезжей части
На трассе между Южноуральском и Магнитогорском в Челябинской области загорелся пассажирский автобус. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Возгорание транспортного средства произошло на 154 км автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“. В результате возгорания никто не пострадал», — уточнили в Госавтоинспекции.
Полицейские временно ограничили движение транспорта. Автомобилистов призвали проявлять повышенное внимание при проезде через этот участок дороги.
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