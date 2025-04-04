04 апреля 2025

На трассе в Челябинской области загорелся пассажирский автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус вспыхнул на проезжей части
Автобус вспыхнул на проезжей части Фото:

На трассе между Южноуральском и Магнитогорском в Челябинской области загорелся пассажирский автобус. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Возгорание транспортного средства произошло на 154 км автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“. В результате возгорания никто не пострадал», — уточнили в Госавтоинспекции.

Полицейские временно ограничили движение транспорта. Автомобилистов призвали проявлять повышенное внимание при проезде через этот участок дороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе между Южноуральском и Магнитогорском в Челябинской области загорелся пассажирский автобус. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Возгорание транспортного средства произошло на 154 км автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“. В результате возгорания никто не пострадал», — уточнили в Госавтоинспекции. Полицейские временно ограничили движение транспорта. Автомобилистов призвали проявлять повышенное внимание при проезде через этот участок дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...