В Москве проверят челябинского таксиста, заставившего ребенка идти 10 км пешком

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки таксиста из Челябинска, который отказался вести 12-летнего ребенка из отдаленного района. Мальчику пришлось идти пешком 10 километров. Об этом говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
«Главе ведомства будет доложено о проведении проверки по факту оставления в опасности малолетнего ребенка в Челябинске. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка (ст. 125 УК РФ)», — рассказали в следкоме.
По сообщениям в социальных сетях, таксист отказался перевозить 12-летнего мальчика из-за того, что ребенок должен был совершить поездку без родителей. В итоге школьнику пришлось преодолеть дистанцию в 10 километров пешком, чтобы добраться до дома. Телефон у него был разряжен, поэтому попросить о помощи было не у кого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!