04 апреля 2025

В Москве проверят челябинского таксиста, заставившего ребенка идти 10 км пешком

Бастрыкин проверит таксиста из Челябинска, который отказался везти ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист не повез ребенка из-за того, что он был без взрослых
Таксист не повез ребенка из-за того, что он был без взрослых Фото:

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки таксиста из Челябинска, который отказался вести 12-летнего ребенка из отдаленного района. Мальчику пришлось идти пешком 10 километров. Об этом говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

«Главе ведомства будет доложено о проведении проверки по факту оставления в опасности малолетнего ребенка в Челябинске. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка (ст. 125 УК РФ)», — рассказали в следкоме.

По сообщениям в социальных сетях, таксист отказался перевозить 12-летнего мальчика из-за того, что ребенок должен был совершить поездку без родителей. В итоге школьнику пришлось преодолеть дистанцию в 10 километров пешком, чтобы добраться до дома. Телефон у него был разряжен, поэтому попросить о помощи было не у кого.

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки таксиста из Челябинска, который отказался вести 12-летнего ребенка из отдаленного района. Мальчику пришлось идти пешком 10 километров. Об этом говорится в сообщении telegram-канала ведомства. «Главе ведомства будет доложено о проведении проверки по факту оставления в опасности малолетнего ребенка в Челябинске. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка (ст. 125 УК РФ)», — рассказали в следкоме. По сообщениям в социальных сетях, таксист отказался перевозить 12-летнего мальчика из-за того, что ребенок должен был совершить поездку без родителей. В итоге школьнику пришлось преодолеть дистанцию в 10 километров пешком, чтобы добраться до дома. Телефон у него был разряжен, поэтому попросить о помощи было не у кого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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