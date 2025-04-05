Окрошка со стейком и морской волк: что подают весной в ресторанах и барах Челябинска

В ресторанах и барах Челябинска стартовало сезонное меню

06 апреля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В меню заведений Челябинска начала появляться сезонная окрошка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рестораны и бары Челябинска с наступлением весны начали обновлять позиции меню. Где подают окрошку со стейком, морского волка и пиццу под тыквенным кремом с фрикадельками — рассказывает URA.RU. Морской волк, краб-кейки и утка с финиками Ресторан «Легенда» в сезонное меню включил краб-кейки с запеканкой из лука и трюфельной пенкой. На горячее предлагают бифштекс из ягненка в бульоне с картофельным гратеном, а также морского волка под черри соусом. В качестве сезонных стартеров там подают шаньгу с томатами, филе и икрой сельди, тартар из тунца с лаймовой заправкой. Там же можно попробовать финики с пряным сыром, уткой и фисташками под малиновым кули. На десерт — кофейная панна-котта и яблоки в тесте с белой плесенью под ванильным муссом. Окрошку со стейком в составе запустили в «Другом баре» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Окрошка со стейком, ребра в глазури и рамс шолдер В меню заведения «Другой бар | Есенин» включили мясную окрошку со стейком и копченой колбасой в составе. В числе горячих блюд появились свиные ребра в глазури с картофелем, филе форели с зеленью и рамс шолдер из бараньей мякоти с овощным тартаром. В закусках лосось также заменили на слабосоленую форель. Паста с гуанчале, пицца с тыквенным кремом и сом в сливках В меню итальянского ресторана Mozzarella появились три новых пиццы Фото: Илья Московец © URA.RU В пиццерии-траттории Mozzarella в числе новинок два вида пасты с гуанчале — свиным сыровяленым деликатесом. Также там подают вариант с оливками, чесноком и чили. На горячее — тушеное в сливках филе сома, ножка кролика в ягодном соусе, мидии с горгонзолой и кускус с тушеной телятиной. В качестве стартеров добавили тартар из тунца, салат «Венеция» с лососем и брускетту с лососем и икрой. В числе новых пицц — «Гарда» с тыквенным кремом и свиными фрикадельками, «Голоза» с гуанчале и беконом, а также «Реджина» с помидорами конфи и пармезаном. Цветочный раф, паста с креветками и ванильные сырники В «Тайном сообществе» сезонным блюдом стали сырники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кофейня «Тайное сообщество» в сезонное меню включила три вида салата «Цезарь». Там же подают солянку, пасту с креветками и два вида сырников — с лососем и ванильные. Последние предлагают дополнить фруктами, орехами и ягодами. Там же в качестве сезонных напитков представили цветочный раф, манговую матчу и таежный чай. Трайфл «Дубайский шоколад», профитроли с лососем и оливье В весеннее меню ресторан «Своя компания» решил добавить авторское оливье с ветчиной. Там же появились салат с тартаром из креветок и свеклой, а также зеленый салат с тунцом и апельсиновым соусом. В качестве закусок представили крылышки барбекю, куриный паштет, а также ассорти профитролей с жульеном, лососем и куриной намазкой. В сети «Своя компания» выпустили десерт, вдохновленный дубайским шоколадом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Там же появились восемь новых видов роллов, феттучини с креветками под тыквенно-трюфельным соусом, конкильони с жульеном и мясной рулет в беконе. На горячее также подают говядину по-французски, кальмары криспи и хрустящую треску под пармезаном. В числе десертов — трайфл «Дубайский шоколад», пирожное с кокосовым кремом и шоколадно-маковый торт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны и бары Челябинска с наступлением весны начали обновлять позиции меню. Где подают окрошку со стейком, морского волка и пиццу под тыквенным кремом с фрикадельками — рассказывает URA.RU. Ресторан «Легенда» в сезонное меню включил краб-кейки с запеканкой из лука и трюфельной пенкой. На горячее предлагают бифштекс из ягненка в бульоне с картофельным гратеном, а также морского волка под черри соусом. В качестве сезонных стартеров там подают шаньгу с томатами, филе и икрой сельди, тартар из тунца с лаймовой заправкой. Там же можно попробовать финики с пряным сыром, уткой и фисташками под малиновым кули. На десерт — кофейная панна-котта и яблоки в тесте с белой плесенью под ванильным муссом. В меню заведения «Другой бар | Есенин» включили мясную окрошку со стейком и копченой колбасой в составе. В числе горячих блюд появились свиные ребра в глазури с картофелем, филе форели с зеленью и рамс шолдер из бараньей мякоти с овощным тартаром. В закусках лосось также заменили на слабосоленую форель. В пиццерии-траттории Mozzarella в числе новинок два вида пасты с гуанчале — свиным сыровяленым деликатесом. Также там подают вариант с оливками, чесноком и чили. На горячее — тушеное в сливках филе сома, ножка кролика в ягодном соусе, мидии с горгонзолой и кускус с тушеной телятиной. В качестве стартеров добавили тартар из тунца, салат «Венеция» с лососем и брускетту с лососем и икрой. В числе новых пицц — «Гарда» с тыквенным кремом и свиными фрикадельками, «Голоза» с гуанчале и беконом, а также «Реджина» с помидорами конфи и пармезаном. Кофейня «Тайное сообщество» в сезонное меню включила три вида салата «Цезарь». Там же подают солянку, пасту с креветками и два вида сырников — с лососем и ванильные. Последние предлагают дополнить фруктами, орехами и ягодами. Там же в качестве сезонных напитков представили цветочный раф, манговую матчу и таежный чай. В весеннее меню ресторан «Своя компания» решил добавить авторское оливье с ветчиной. Там же появились салат с тартаром из креветок и свеклой, а также зеленый салат с тунцом и апельсиновым соусом. В качестве закусок представили крылышки барбекю, куриный паштет, а также ассорти профитролей с жульеном, лососем и куриной намазкой. Там же появились восемь новых видов роллов, феттучини с креветками под тыквенно-трюфельным соусом, конкильони с жульеном и мясной рулет в беконе. На горячее также подают говядину по-французски, кальмары криспи и хрустящую треску под пармезаном. В числе десертов — трайфл «Дубайский шоколад», пирожное с кокосовым кремом и шоколадно-маковый торт.