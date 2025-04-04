Горящая сухая трава вызвала сильное задымление
На дорогу Магнитогорск — Кизил — Сибай в Челябинской области опустился дым от горящей травы. Об этом предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На территории Агаповского района по автодороге Магнитогорск — Кизил — Сибай, около 30–40 км, горят поля. В результате происходит сильное задымление и ухудшается видимость», — рассказали в ведомстве.
Водителей призвали отказаться от поездок в данном направлении. Тех же, кто выехал, призывают быть внимательными и осторожными.
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