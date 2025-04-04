04 апреля 2025

В Челябинской области дым от горящей травы накрыл оживленную трассу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящая сухая трава вызвала сильное задымление
Горящая сухая трава вызвала сильное задымление Фото:

На дорогу Магнитогорск — Кизил — Сибай в Челябинской области опустился дым от горящей травы. Об этом предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На территории Агаповского района по автодороге Магнитогорск — Кизил — Сибай, около 30–40 км, горят поля. В результате происходит сильное задымление и ухудшается видимость», — рассказали в ведомстве.

Водителей призвали отказаться от поездок в данном направлении. Тех же, кто выехал, призывают быть внимательными и осторожными.

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На дорогу Магнитогорск — Кизил — Сибай в Челябинской области опустился дым от горящей травы. Об этом предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На территории Агаповского района по автодороге Магнитогорск — Кизил — Сибай, около 30–40 км, горят поля. В результате происходит сильное задымление и ухудшается видимость», — рассказали в ведомстве. Водителей призвали отказаться от поездок в данном направлении. Тех же, кто выехал, призывают быть внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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