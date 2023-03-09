Совет ЕС предварительно одобрил безвизовый режим для непризнанной республики

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил в первом чтении введение безвизового режима для граждан непризнанной Республики Косово. Владельцы паспортов Косово смогут беспрепятственно въезжать на территорию ЕС на срок до 90 дней.
«Сегодня Совет утвердил свою позицию в первом чтении относительно безвизового режима для владельцев паспортов, выданных Косово», — говорится на официальном сайте Евросоюза. Там добавили, что граждане Косово будут иметь возможность въехать на территорию ЕС без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Косово является непризнанным государством. Только 22 из 27 стран ЕС признают независимость Косово.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Совет Евросоюза (ЕС) утвердил в первом чтении введение безвизового режима для граждан непризнанной Республики Косово. Владельцы паспортов Косово смогут беспрепятственно въезжать на территорию ЕС на срок до 90 дней. «Сегодня Совет утвердил свою позицию в первом чтении относительно безвизового режима для владельцев паспортов, выданных Косово», — говорится на официальном сайте Евросоюза. Там добавили, что граждане Косово будут иметь возможность въехать на территорию ЕС без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. Косово является непризнанным государством. Только 22 из 27 стран ЕС признают независимость Косово.