Свердловский пиарщик доставил машины со снаряжением к бойцам в зону СВО

10 марта 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский пиарщик Маматов (на фото) отправился «за ленту» с гумпомощью и снаряжением Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов на машинах, груженных снаряжением, отправился в зону активных боевых действий в рамках спецоперации. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. К слову, Маматов ушел добровольцем на СВО. В зоне спецоперации он получил ВУС (Военно-учетная специальность — прим. URA.RU) — рядовой стрелок. «Мы с Манцем забрали две машины медицинской эвакуации и гоним их за ленту. Обе доверху забиты снаряжением и гуманитаркой. Один автомобиль от уральских „Товарищей“, второй от Рустама Хамзина (ГК „Стройтехимпорт“) и российского сенатора от Югры Эдуарда Исакова. Господин сенатор, кстати, тоже едет за ленту. И не в первый раз», — написал он в соцсети. Ранее URA.RU писало, что свердловский политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие, которое принадлежало НАТО. Фото с трофеем он выложил в своем telegram-канале. Маматов ушел на фронт в начале декабря 2022 года.

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов на машинах, груженных снаряжением, отправился в зону активных боевых действий в рамках спецоперации. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. К слову, Маматов ушел добровольцем на СВО. В зоне спецоперации он получил ВУС (Военно-учетная специальность — прим. URA.RU) — рядовой стрелок. «Мы с Манцем забрали две машины медицинской эвакуации и гоним их за ленту. Обе доверху забиты снаряжением и гуманитаркой. Один автомобиль от уральских „Товарищей“, второй от Рустама Хамзина (ГК „Стройтехимпорт“) и российского сенатора от Югры Эдуарда Исакова. Господин сенатор, кстати, тоже едет за ленту. И не в первый раз», — написал он в соцсети. Ранее URA.RU писало, что свердловский политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие, которое принадлежало НАТО. Фото с трофеем он выложил в своем telegram-канале. Маматов ушел на фронт в начале декабря 2022 года.