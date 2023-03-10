Свердловский пиарщик доставил машины со снаряжением к бойцам в зону СВО

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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Екатеринбургский пиарщик Маматов (на фото) отправился «за ленту» с гумпомощью и снаряжением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов на машинах, груженных снаряжением, отправился в зону активных боевых действий в рамках спецоперации. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. К слову, Маматов ушел добровольцем на СВО. В зоне спецоперации он получил ВУС (Военно-учетная специальность — прим. URA.RU) — рядовой стрелок.

«Мы с Манцем забрали две машины медицинской эвакуации и гоним их за ленту. Обе доверху забиты снаряжением и гуманитаркой. Один автомобиль от уральских „Товарищей“, второй от Рустама Хамзина (ГК „Стройтехимпорт“) и российского сенатора от Югры Эдуарда Исакова. Господин сенатор, кстати, тоже едет за ленту. И не в первый раз», — написал он в соцсети.

Ранее URA.RU писало, что свердловский политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие, которое принадлежало НАТО. Фото с трофеем он выложил в своем telegram-канале. Маматов ушел на фронт в начале декабря 2022 года.

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Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов на машинах, груженных снаряжением, отправился в зону активных боевых действий в рамках спецоперации. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. К слову, Маматов ушел добровольцем на СВО. В зоне спецоперации он получил ВУС (Военно-учетная специальность — прим. URA.RU) — рядовой стрелок. «Мы с Манцем забрали две машины медицинской эвакуации и гоним их за ленту. Обе доверху забиты снаряжением и гуманитаркой. Один автомобиль от уральских „Товарищей“, второй от Рустама Хамзина (ГК „Стройтехимпорт“) и российского сенатора от Югры Эдуарда Исакова. Господин сенатор, кстати, тоже едет за ленту. И не в первый раз», — написал он в соцсети. Ранее URA.RU писало, что свердловский политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие, которое принадлежало НАТО. Фото с трофеем он выложил в своем telegram-канале. Маматов ушел на фронт в начале декабря 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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