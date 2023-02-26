Платон Маматов показал трофейное оружие из зоны СВО
Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие из зоны проведения спецоперации на Украине. Мужчина ушел добровольцем на СВО. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале.
«Свежий трофей. Спасибо НАТО за подгон. Мы его скоро вернем», — написал Маматов.
Ранее URA.RU писало, что политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов рассказал, как устроен быт военнослужащих в зоне СВО. Также он описал в своем telegram-канале, как покупал хлеб под обстрелами ВСУ.
Пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал трофей с зоны СВО
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