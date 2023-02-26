26 февраля 2023
25 февраля 2023

Свердловский пиарщик похвастался трофеем НАТО с фронта СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Платон Маматов показал трофейное оружие из зоны СВО Фото:

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие из зоны проведения спецоперации на Украине. Мужчина ушел добровольцем на СВО. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале.

«Свежий трофей. Спасибо НАТО за подгон. Мы его скоро вернем», — написал Маматов.

Ранее URA.RU писало, что политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов рассказал, как устроен быт военнослужащих в зоне СВО. Также он описал в своем telegram-канале, как покупал хлеб под обстрелами ВСУ.

Пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал трофей с зоны СВО
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал трофейное оружие из зоны проведения спецоперации на Украине. Мужчина ушел добровольцем на СВО. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. «Свежий трофей. Спасибо НАТО за подгон. Мы его скоро вернем», — написал Маматов. Ранее URA.RU писало, что политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов рассказал, как устроен быт военнослужащих в зоне СВО. Также он описал в своем telegram-канале, как покупал хлеб под обстрелами ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...