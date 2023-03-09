Мэр Тюмени созвал антитеррористическую комиссию

В Тюмени созвана антитеррористическая комиссия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук совместно с чиновниками и силовиками провел заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщила городская администрация.

«Руслан Кухарук провел заседание антитеррористической комиссии города, в состав которой входят руководители и представители правоохранительных органов, подразделений МЧС нашего города и области, а также департаментов администрации Тюмени», — сообщает пресс-служба мэрии.

По информации агентства, на заседании присутствовали начальник УМВД России по городу Тюмени Андрей Кабанов и первый заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области Гейс Гулиев. На встрече также присутствовали директора городских департаментов.

Ранее тюменские депутаты отправились в рейды по школам. Народные избранники планировали контролировать защищенность учебных заведений от террористов.