09 марта 2023

Мэр Тюмени созвал антитеррористическую комиссию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
В Тюмени созвана антитеррористическая комиссия Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук совместно с чиновниками и силовиками провел заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщила городская администрация.

«Руслан Кухарук провел заседание антитеррористической комиссии города, в состав которой входят руководители и представители правоохранительных органов, подразделений МЧС нашего города и области, а также департаментов администрации Тюмени», — сообщает пресс-служба мэрии.

По информации агентства, на заседании присутствовали начальник УМВД России по городу Тюмени Андрей Кабанов и первый заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области Гейс Гулиев. На встрече также присутствовали директора городских департаментов.

Ранее тюменские депутаты отправились в рейды по школам. Народные избранники планировали контролировать защищенность учебных заведений от террористов.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук совместно с чиновниками и силовиками провел заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщила городская администрация. «Руслан Кухарук провел заседание антитеррористической комиссии города, в состав которой входят руководители и представители правоохранительных органов, подразделений МЧС нашего города и области, а также департаментов администрации Тюмени», — сообщает пресс-служба мэрии. По информации агентства, на заседании присутствовали начальник УМВД России по городу Тюмени Андрей Кабанов и первый заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области Гейс Гулиев. На встрече также присутствовали директора городских департаментов. Ранее тюменские депутаты отправились в рейды по школам. Народные избранники планировали контролировать защищенность учебных заведений от террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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