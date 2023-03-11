Россель разнес продававшего с ним завтраки главу свердловского союза бизнесменов

12 марта 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Россель возмущен, что глава свердловского союза бизнесменов облил его грязью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель отказался встречаться с главой свердловского союза бизнесменов Анатолием Филиппенковым, после того как узнал, что бизнесмен запустил продажу завтраков, на которой якобы будет Россель. По словам экс-чиновника, для него эта инициатива Филиппенкова стала полной неожиданностью, о продаже завтраков он не знал. Об этом Эдуард Россель рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Для меня это была неожиданность, начали звонить люди со всей Свердловской области и с Москвы, спрашивая, что это за чудачество. Филиппенков пришел ко мне на прием и попросил провести встречу с предпринимателями по поводу кластера „Дорогой Демидовых“. Мы с ним договорились, а потом я вижу сообщение о якобы завтраке за три тысячи рублей. Об этом даже не может быть речи. Я ему позвонил и спросил, зачем вы облили меня грязью. Для меня это просто оскорбление», — рассказал Эдуард Россель. По словам экс-губернатора Свердловской области, теперь он не будет встречаться со свердловскими предпринимателями после такой неудачной пиар-акции, которую провел Филиппенков. «Он хочет поправить свои финансовые вопросы за счет меня — это же грязно. Теперь я не буду встречаться с Филиппенковым, он не представляет для меня интереса», — добавил Россель. При этом бывший губернатор Свердловской области сообщил, что собирается рассказать людям о туристическом кластере «Дорогой Демидовых». «Мы подумаем, организуем, чтобы пришли массы людей. Мы сделаем это очень интересно. Это будет очень интересно не только для Свердловской области, но и для всей России», — заключил Россель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель отказался встречаться с главой свердловского союза бизнесменов Анатолием Филиппенковым, после того как узнал, что бизнесмен запустил продажу завтраков, на которой якобы будет Россель. По словам экс-чиновника, для него эта инициатива Филиппенкова стала полной неожиданностью, о продаже завтраков он не знал. Об этом Эдуард Россель рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Для меня это была неожиданность, начали звонить люди со всей Свердловской области и с Москвы, спрашивая, что это за чудачество. Филиппенков пришел ко мне на прием и попросил провести встречу с предпринимателями по поводу кластера „Дорогой Демидовых“. Мы с ним договорились, а потом я вижу сообщение о якобы завтраке за три тысячи рублей. Об этом даже не может быть речи. Я ему позвонил и спросил, зачем вы облили меня грязью. Для меня это просто оскорбление», — рассказал Эдуард Россель. По словам экс-губернатора Свердловской области, теперь он не будет встречаться со свердловскими предпринимателями после такой неудачной пиар-акции, которую провел Филиппенков. «Он хочет поправить свои финансовые вопросы за счет меня — это же грязно. Теперь я не буду встречаться с Филиппенковым, он не представляет для меня интереса», — добавил Россель. При этом бывший губернатор Свердловской области сообщил, что собирается рассказать людям о туристическом кластере «Дорогой Демидовых». «Мы подумаем, организуем, чтобы пришли массы людей. Мы сделаем это очень интересно. Это будет очень интересно не только для Свердловской области, но и для всей России», — заключил Россель.