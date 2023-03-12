12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Жительница Тюменской области поссорилась с мужем и сдала его полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно Фото:

Жительница Нижнетавдинского района (Тюменская область) поссорилась с мужем и решила сдать его полицейским, так как мужчина незаконно хранил дома боеприпасы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«59-летний Сергей Огородний в 2021 году приобрел охотничье оружие модели „ИЖ“, коробку с гильзами, „пыжами“, дробь, картечь, пулю заводскую, порох. Официального разрешения на хранение оружия и патронов он не получал. В декабре 2022 года между мужчиной и его супругой произошел конфликт, женщина вызвала полицейских и рассказала, что муж незаконно хранит ружье дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов Тюменской области.

Сообщение жены стало поводом для возбуждения на ее мужа уголовного дела. За незаконное изготовление боеприпасов суд Нижнетавдинского района приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно.

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Жительница Нижнетавдинского района (Тюменская область) поссорилась с мужем и решила сдать его полицейским, так как мужчина незаконно хранил дома боеприпасы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «59-летний Сергей Огородний в 2021 году приобрел охотничье оружие модели „ИЖ“, коробку с гильзами, „пыжами“, дробь, картечь, пулю заводскую, порох. Официального разрешения на хранение оружия и патронов он не получал. В декабре 2022 года между мужчиной и его супругой произошел конфликт, женщина вызвала полицейских и рассказала, что муж незаконно хранит ружье дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов Тюменской области. Сообщение жены стало поводом для возбуждения на ее мужа уголовного дела. За незаконное изготовление боеприпасов суд Нижнетавдинского района приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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