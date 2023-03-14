SHOT: аферист из «Тиндера» выманивал миллионные кредиты у поклонниц

14 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Мошенник в «Тиндере» обманул девушек на миллионы рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мошенник из Иркутска обманул на деньги десятки девушек через приложение для знакомств «Тиндер», представившись бизнесменом. Некоторые из них переводили аферисту деньги, взяв для этого кредиты. Спустя некоторое время он пропал из социальных сетей, сообщает telegram-канал SHOT. Житель Иркутска разработал мошенническую схему по выманиваю денег у девушек, с которыми знакомился в социальных сетях. Мужчина знакомился с девушками в «Тиндер», придумывая себе разные личности. «Каждый раз у Никиты были разные личности — то он угольный бизнесмен, то сын чиновника из правительства», — говорится в сообщении telegram-канала. Девушки уверяют, что аферист владеет разными техниками нейролингвистического программирования. В том числе управлением сознания во время секса. В общей сложности мошенник сумел обмануть девушек на миллионы рублей. После продолжительного времени мужчина пропал из социальных сетей. Это не первый случай мошенничества через приложения для онлайн-знакомств. Так, ранее Netflix снял документальный фильм про мужчину, который смог обмануть своих любовниц на миллионы долларов, передает « LIFE.RU ». С помощью выдуманных историй мужчина брал бессрочные долги у девушек, а деньги тратил на частные самолеты и рестораны.

Мошенник из Иркутска обманул на деньги десятки девушек через приложение для знакомств «Тиндер», представившись бизнесменом. Некоторые из них переводили аферисту деньги, взяв для этого кредиты. Спустя некоторое время он пропал из социальных сетей, сообщает telegram-канал SHOT. Житель Иркутска разработал мошенническую схему по выманиваю денег у девушек, с которыми знакомился в социальных сетях. Мужчина знакомился с девушками в «Тиндер», придумывая себе разные личности. «Каждый раз у Никиты были разные личности — то он угольный бизнесмен, то сын чиновника из правительства», — говорится в сообщении telegram-канала. Девушки уверяют, что аферист владеет разными техниками нейролингвистического программирования. В том числе управлением сознания во время секса. В общей сложности мошенник сумел обмануть девушек на миллионы рублей. После продолжительного времени мужчина пропал из социальных сетей. Это не первый случай мошенничества через приложения для онлайн-знакомств. Так, ранее Netflix снял документальный фильм про мужчину, который смог обмануть своих любовниц на миллионы долларов, передает «LIFE.RU». С помощью выдуманных историй мужчина брал бессрочные долги у девушек, а деньги тратил на частные самолеты и рестораны.