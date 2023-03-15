Работника крупного тюменского предприятия придавило машиной

На водителя «Золотых лугов» упал автомобиль «Валдай» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работника тюменской молочной компании «Золотые луга» придавило автомобилем, на котором он менял колесо. Об этом URA.RU сообщили в региональной трудовой инспекции. В результате будет наказаны сотрудники компании, отвечающие организаций работы и безопасность труда.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 февраля в трех километрах от Ишима. Водитель на автомобиле «Валдай» развозил молоко по торговым точкам, когда машина сломалась. Мужчина сообщил менеджеру по логистике о поломке, установил машину на домкрат, попытался снять заднее колесо, но не смог.

«Водитель дождался прибытия менеджера со слесарем по ремонту автомобилей. Работники установили второй домкрат под задний мост автомобиля и открутили заднее правое колесо. Водитель и слесарь приступили к определению неисправности. В момент, когда нашли причину поломки, автомобиль сорвался с домкратов и упал на водителя», — рассказали в инспекции.

Мужчина получил множественные переломы нижней части туловища. В состоянии травматического шока он был доставлен больницу №4 Ишима.

В ходе расследования трудовые инспекторы выявили нарушения на предприятии. «Не был обеспечен контроль со стороны руководства за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины. Нарушение в части допуска к работам с повышенной опасности. Несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями. Пострадавший не был ознакомлен с картой оценки профессиональных рисков на рабочем месте водителя автомобиля, средства индивидуальной защиты не выдавались», — отметили в ведомстве.