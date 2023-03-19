Студенты из ХМАО получили важные советы от участников СВО. Видео

20 марта 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Курсантам посоветовали уделять больше времени спорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске курсанты военного учебного центра при Югорском государственном университете во время встречи с участниками СВО получили от них совет уделять больше внимания спорту и изучать все направления подготовки, помимо профильного. Об этом сообщает в своем telegram-канале сенатор от ХМАО Эдуард Исаков, который также присутствовал на встрече. «Больше уделяйте времени спорту. Это сейчас в наше время важно. По военной карьере больше уделяйте времени огневой и медицинской подготовке. По вашей линии это пригодится», — сказал один из участников встречи, получивший травму в ходе СВО. Сенатор Исаков поддержал бойцов и отметил, что, чтобы быть на шаг впереди врага, нужно быть более продвинутым во всех направлениях военной подготовки. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, получивших травмы в ходе участия в СВО. На мастер-классе они узнали, как правильно начать движение, управлять санями и правильно перебирать клюшками, набирать скорость и управлять санями в поворотах.

В Ханты-Мансийске курсанты военного учебного центра при Югорском государственном университете во время встречи с участниками СВО получили от них совет уделять больше внимания спорту и изучать все направления подготовки, помимо профильного. Об этом сообщает в своем telegram-канале сенатор от ХМАО Эдуард Исаков, который также присутствовал на встрече. «Больше уделяйте времени спорту. Это сейчас в наше время важно. По военной карьере больше уделяйте времени огневой и медицинской подготовке. По вашей линии это пригодится», — сказал один из участников встречи, получивший травму в ходе СВО. Сенатор Исаков поддержал бойцов и отметил, что, чтобы быть на шаг впереди врага, нужно быть более продвинутым во всех направлениях военной подготовки. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, получивших травмы в ходе участия в СВО. На мастер-классе они узнали, как правильно начать движение, управлять санями и правильно перебирать клюшками, набирать скорость и управлять санями в поворотах.