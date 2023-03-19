Аналитики назвали отрасль в ХМАО с самой высокой зарплатой

РИА Новости: в ХМАО наибольшую зарплату получают работники в сфере добычи нефти и газа

20 марта 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

В ХМАО работники в сфере добычи нефти и газа получают самую высокую зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО по итогам 2022 года самую высокую зарплату выплачивали работникам, занятым в сфере добычи нефти и газа. Согласно рейтингу, составленному специалистами РИА Новости, в среднем они ежемесячно получали 116 тысяч рублей. «Ханты-Мансийский автономный округ. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добыча нефти и газа. Средняя зарплата — 116 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Югра заняла 15-е место. На первом месте Москва. В столице сотрудники финансовой сферы в среднем ежемесячно зарабатывают 224 тысячи рублей. На последнем месте рейтинга — Республика Мордовия. Там больше всего платят госслужащим — 41 000 рублей. В среднем по стране, по данным аналитиков, за прошлый год номинальные зарплаты выросли на 13%, до 55,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял третье место среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно рейтингу, в 2022 году на Ямале сотрудники занятые в сфере добычи нефти и газа в среднем ежемесячно получали 200 тысяч рублей.

В ХМАО по итогам 2022 года самую высокую зарплату выплачивали работникам, занятым в сфере добычи нефти и газа. Согласно рейтингу, составленному специалистами РИА Новости, в среднем они ежемесячно получали 116 тысяч рублей. «Ханты-Мансийский автономный округ. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добыча нефти и газа. Средняя зарплата — 116 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге регионов Югра заняла 15-е место. На первом месте Москва. В столице сотрудники финансовой сферы в среднем ежемесячно зарабатывают 224 тысячи рублей. На последнем месте рейтинга — Республика Мордовия. Там больше всего платят госслужащим — 41 000 рублей. В среднем по стране, по данным аналитиков, за прошлый год номинальные зарплаты выросли на 13%, до 55,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял третье место среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно рейтингу, в 2022 году на Ямале сотрудники занятые в сфере добычи нефти и газа в среднем ежемесячно получали 200 тысяч рублей.