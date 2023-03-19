Глава челябинского района попрощался с подчиненными перед досрочной отставкой

20 марта 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Иван Сурменев провел последнее совещание 20 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Глава Нагайбакского района Иван Сурменев, подавший в отставку на прошлой неделе, попрощался с подчиненными и депутатами. Чиновник сделал это 20 марта на своем последнем аппаратном совещании. «Все вы знаете, что я принял решение об отставке. Это решение принято осознанно. Всем огромное спасибо», — цитирует Сурменева районная газета «Всходы». Районные депутаты назначат конкурс по отбору кандидатов на должность главы 24 марта. До этого момента руководить муниципалитетом будет первый замглавы района Яков Кригер. Сурменев подал заявление об увольнении 15 марта после жесткого разговора на областном аппаратном совещании с губернатором Алексеем Текслером. Поводом стала смерть 12-летнего школьника в селе Фершампенуаз, которого убила упавшая со стены местного ФОКа ледяная глыба. Кроме того, проведенная в муниципалитете ревизия выявила нарушения в работе администрации на сотни миллионов рублей. Сами чиновники не согласились с такой оценкой аудиторов, публично заявив об этом.

Глава Нагайбакского района Иван Сурменев, подавший в отставку на прошлой неделе, попрощался с подчиненными и депутатами. Чиновник сделал это 20 марта на своем последнем аппаратном совещании. «Все вы знаете, что я принял решение об отставке. Это решение принято осознанно. Всем огромное спасибо», — цитирует Сурменева районная газета «Всходы». Районные депутаты назначат конкурс по отбору кандидатов на должность главы 24 марта. До этого момента руководить муниципалитетом будет первый замглавы района Яков Кригер. Сурменев подал заявление об увольнении 15 марта после жесткого разговора на областном аппаратном совещании с губернатором Алексеем Текслером. Поводом стала смерть 12-летнего школьника в селе Фершампенуаз, которого убила упавшая со стены местного ФОКа ледяная глыба. Кроме того, проведенная в муниципалитете ревизия выявила нарушения в работе администрации на сотни миллионов рублей. Сами чиновники не согласились с такой оценкой аудиторов, публично заявив об этом.