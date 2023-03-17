Власти челябинского района ответили на выводы ревизоров Текслера о нарушениях

В Нагайбакском районе заявили про отсутствие выявленных хищений бюджетных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Нагайбакского района Челябинской области 17 марта прокомментировали выводы ревизоров Контрольно-счетной палаты региона (КСП) о нарушениях. Как сообщила в официальном паблике района пресс-служба райадминистрации, речи о хищениях не идет.

«Многим кажется, что недопоступившие в бюджет района в средства — это похищенные деньги. На самом деле хищений или неэффективного использования средств по результатам проверки КСП не выявлено вообще», — отметили в администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Сумму в 11,4 млн рублей, которая не поступила в бюджет, связали с неплатежами арендаторов муниципального имущества. Власти отметили, что начали работу с предпринимателями, чтобы те поскорей рассчитались за арендованное имущество.

При этом в муниципалитете оставили без комментария причины нарушений в учете, управлении и распоряжении районными активами. Сумма нарушений, согласно данным КСП, превысила 227 млн рублей. Также без ответа пока остался ряд других изъянов в соблюдении законодательства о бухучете и требований по составлению отчетности. Их сумма составила 64,7 млн рублей.

Нарушения вскрылись в результате проверки КСП. Ее результаты палата опубликовала 16 марта. Глава района Иван Сурменев ушел в отставку 15 марта после прозвучавших от губернатора региона Алексей Текслера претензий. До этого в районе случилась трагедия: подросток погиб от упавшей сосульки с крыши ФОКа в селе Фершампенуаз.