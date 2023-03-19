В Сургуте эвакуируют школу из-за угрозы взрыва

Школу оцепили наряды полиции
В Сургуте (ХМАО) эвакуируют учеников и сотрудников школы №5 из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва. На место тут же направили экстренные службы. Началась эвакуация школы. На место выехали кинологи с собаками», — сообщил собеседник.
Установлено, что сообщение поступило на электронную почту образовательного учреждения. Требования злоумышленник не выдвигал.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуируют торговый центр «Космос» из-за угрозы теракта. Доступ в ТЦ был ограничен в течение часа. Там работали кинологи с собаками.
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