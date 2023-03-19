19 марта 2023
18 марта 2023

В Сургуте эвакуируют школу из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, дети, рюкзак, школа, учебное заведение
Школу оцепили наряды полиции Фото:

В Сургуте (ХМАО) эвакуируют учеников и сотрудников школы №5 из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва. На место тут же направили экстренные службы. Началась эвакуация школы. На место выехали кинологи с собаками», — сообщил собеседник.

Установлено, что сообщение поступило на электронную почту образовательного учреждения. Требования злоумышленник не выдвигал.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуируют торговый центр «Космос» из-за угрозы теракта. Доступ в ТЦ был ограничен в течение часа. Там работали кинологи с собаками.

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В Сургуте (ХМАО) эвакуируют учеников и сотрудников школы №5 из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поступило сообщение об угрозе взрыва. На место тут же направили экстренные службы. Началась эвакуация школы. На место выехали кинологи с собаками», — сообщил собеседник. Установлено, что сообщение поступило на электронную почту образовательного учреждения. Требования злоумышленник не выдвигал. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуируют торговый центр «Космос» из-за угрозы теракта. Доступ в ТЦ был ограничен в течение часа. Там работали кинологи с собаками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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