В Нижневартовске эвакуируют торговый центр из-за угрозы теракта

В Нижневартовске эвакуировали посетителей ТЦ «Космос»
В Нижневартовске (ХМАО) эвакуируют торговый центр «Космос». Причиной telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия» называет угрозу теракта.
«Внимание, угроза! Проводится эвакуация в ТЦ Нижневартовска „Космос“ в связи с угрозой теракта», — указано в сообщении.
По данным telegram-канала, доступ в ТЦ ограничен в течение часа. По словам автора публикации, в здании работают кинологи с собаками. В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентства сообщили, что прокомментируют инцидент позже.
Ранее URA.RU писало об эвакуации Сургутского естественно-научного лицея из-за задымления. В гараже учебного заведения загорелись покрышки.
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