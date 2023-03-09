09 марта 2023

В Нижневартовске эвакуируют торговый центр из-за угрозы теракта

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Жизнь города. Пермь. , эвакуация, направление, выход
В Нижневартовске эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуируют торговый центр «Космос». Причиной telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия» называет угрозу теракта.

«Внимание, угроза! Проводится эвакуация в ТЦ Нижневартовска „Космос“ в связи с угрозой теракта», — указано в сообщении.

По данным telegram-канала, доступ в ТЦ ограничен в течение часа. По словам автора публикации, в здании работают кинологи с собаками. В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентства сообщили, что прокомментируют инцидент позже.

Ранее URA.RU писало об эвакуации Сургутского естественно-научного лицея из-за задымления. В гараже учебного заведения загорелись покрышки.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуируют торговый центр «Космос». Причиной telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия» называет угрозу теракта. «Внимание, угроза! Проводится эвакуация в ТЦ Нижневартовска „Космос“ в связи с угрозой теракта», — указано в сообщении. По данным telegram-канала, доступ в ТЦ ограничен в течение часа. По словам автора публикации, в здании работают кинологи с собаками. В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентства сообщили, что прокомментируют инцидент позже. Ранее URA.RU писало об эвакуации Сургутского естественно-научного лицея из-за задымления. В гараже учебного заведения загорелись покрышки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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