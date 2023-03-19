19 марта 2023
18 марта 2023

Нефтяники устранили загрязнение леса после вмешательства прокуратуры ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Четыре года компания не устраняла последствия аварии на трубопроводе Фото:

Природоохранная прокуратура ХМАО обязала через суд нефтяную компанию ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» устранить последствия разлива нефти, которые она не могла ликвидировать в течение четырех лет. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Несмотря на допущенный еще в 2019 году разлив нефтесодержащей жидкости, до вмешательства прокуратуры должных мер к ликвидации загрязнения и восстановлению земель не принималось. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ПАО „Славнефь-Мегионнефтегаз“ разработать проект рекультивации и выполнить восстановление земель», — сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, из-за загрязнения лесу создана угроза пожарной и санитарной безопасности. После вмешательства прокуратуры «Славнефь-Мегионнефтегаз» начал устранение последствий аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО требуют от нефтяников восстановить 100 гектаров леса. Окружной департамент недропользования подал в суд на компанию «Пулытьинское», требуя исполнить обязательства по восстановлению леса.

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Природоохранная прокуратура ХМАО обязала через суд нефтяную компанию ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» устранить последствия разлива нефти, которые она не могла ликвидировать в течение четырех лет. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Несмотря на допущенный еще в 2019 году разлив нефтесодержащей жидкости, до вмешательства прокуратуры должных мер к ликвидации загрязнения и восстановлению земель не принималось. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ПАО „Славнефь-Мегионнефтегаз“ разработать проект рекультивации и выполнить восстановление земель», — сообщили в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, из-за загрязнения лесу создана угроза пожарной и санитарной безопасности. После вмешательства прокуратуры «Славнефь-Мегионнефтегаз» начал устранение последствий аварии. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО требуют от нефтяников восстановить 100 гектаров леса. Окружной департамент недропользования подал в суд на компанию «Пулытьинское», требуя исполнить обязательства по восстановлению леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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