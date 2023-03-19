Нефтяники устранили загрязнение леса после вмешательства прокуратуры ХМАО

20 марта 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Четыре года компания не устраняла последствия аварии на трубопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Природоохранная прокуратура ХМАО обязала через суд нефтяную компанию ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» устранить последствия разлива нефти, которые она не могла ликвидировать в течение четырех лет. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Несмотря на допущенный еще в 2019 году разлив нефтесодержащей жидкости, до вмешательства прокуратуры должных мер к ликвидации загрязнения и восстановлению земель не принималось. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ПАО „Славнефь-Мегионнефтегаз“ разработать проект рекультивации и выполнить восстановление земель», — сообщили в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, из-за загрязнения лесу создана угроза пожарной и санитарной безопасности. После вмешательства прокуратуры «Славнефь-Мегионнефтегаз» начал устранение последствий аварии. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО требуют от нефтяников восстановить 100 гектаров леса. Окружной департамент недропользования подал в суд на компанию «Пулытьинское», требуя исполнить обязательства по восстановлению леса.

Природоохранная прокуратура ХМАО обязала через суд нефтяную компанию ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» устранить последствия разлива нефти, которые она не могла ликвидировать в течение четырех лет. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Несмотря на допущенный еще в 2019 году разлив нефтесодержащей жидкости, до вмешательства прокуратуры должных мер к ликвидации загрязнения и восстановлению земель не принималось. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ПАО „Славнефь-Мегионнефтегаз“ разработать проект рекультивации и выполнить восстановление земель», — сообщили в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, из-за загрязнения лесу создана угроза пожарной и санитарной безопасности. После вмешательства прокуратуры «Славнефь-Мегионнефтегаз» начал устранение последствий аварии. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО требуют от нефтяников восстановить 100 гектаров леса. Окружной департамент недропользования подал в суд на компанию «Пулытьинское», требуя исполнить обязательства по восстановлению леса.