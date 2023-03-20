Депутат ГД от ХМАО допустил, что за убытки «Газпрома» заплатят россияне

В Государственной Думе РФ предложили увеличить тарифы за газ на внутреннем рынке из-за потерь «Газпрома» во внешней торговле. Инициатива не должна коснуться населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заявил депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный.
«Актуальным было бы изменение ценообразования на газ для всех потребителей, кроме населения и жилищно-коммунального хозяйства. Новые принципы могли бы включать в себя правило „бери или плати“, на основании которого ранее заключались экспортные контракты», — передает мнение Павла Завального Lenta.ru.
Субсидирование поставок газа на внутренний рынок компенсировалось за счет внешней торговли. В текущих условиях потери «Газпрома» от экспорта газа можно компенсировать пересмотром внутренних тарифов. Также выходом может быть госпрограмма по ускоренной газификации в регионах России за счет сжиженного природного газа, расширение использования газомоторного топлива и развитие нефтехимической промышленности.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО планируют увеличить количество участков добычи нефти и газа. Это делается ради привлечения в регион новых инвесторов.
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