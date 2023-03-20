20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Депутат ГД от ХМАО допустил, что за убытки «Газпрома» заплатят россияне

Депутат ГД от ХМАО Завальный допустил, что за убытки «Газпрома» заплатят россияне
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Павел Завальный предложил изменить тарифы на газ из-за потерь «Газпрома» в ЕС Фото:

В Государственной Думе РФ предложили увеличить тарифы за газ на внутреннем рынке из-за потерь «Газпрома» во внешней торговле. Инициатива не должна коснуться населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заявил депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный.

«Актуальным было бы изменение ценообразования на газ для всех потребителей, кроме населения и жилищно-коммунального хозяйства. Новые принципы могли бы включать в себя правило „бери или плати“, на основании которого ранее заключались экспортные контракты», — передает мнение Павла Завального Lenta.ru.

Субсидирование поставок газа на внутренний рынок компенсировалось за счет внешней торговли. В текущих условиях потери «Газпрома» от экспорта газа можно компенсировать пересмотром внутренних тарифов. Также выходом может быть госпрограмма по ускоренной газификации в регионах России за счет сжиженного природного газа, расширение использования газомоторного топлива и развитие нефтехимической промышленности.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО планируют увеличить количество участков добычи нефти и газа. Это делается ради привлечения в регион новых инвесторов.

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В Государственной Думе РФ предложили увеличить тарифы за газ на внутреннем рынке из-за потерь «Газпрома» во внешней торговле. Инициатива не должна коснуться населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заявил депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный. «Актуальным было бы изменение ценообразования на газ для всех потребителей, кроме населения и жилищно-коммунального хозяйства. Новые принципы могли бы включать в себя правило „бери или плати“, на основании которого ранее заключались экспортные контракты», — передает мнение Павла Завального Lenta.ru. Субсидирование поставок газа на внутренний рынок компенсировалось за счет внешней торговли. В текущих условиях потери «Газпрома» от экспорта газа можно компенсировать пересмотром внутренних тарифов. Также выходом может быть госпрограмма по ускоренной газификации в регионах России за счет сжиженного природного газа, расширение использования газомоторного топлива и развитие нефтехимической промышленности. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО планируют увеличить количество участков добычи нефти и газа. Это делается ради привлечения в регион новых инвесторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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