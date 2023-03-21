Челябинца наградят за задержание беглого преступника

22 марта 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Мужчины удерживали преступника до приезда полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинца наградят за задержание мужчины, который находился в розыске и нападал на незнакомых женщин. О том, что нарушителя поймал и передал полиции сотрудник компании «Интерсвязь», URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера. «Заместитель техдиректора „Интерсвязь“ Евгений Радюшевский обезвредил преступника. Прохожие рассказали, что бабушку протащил за капюшон неизвестный, а затем с силой уронил ее. Узнав, в каком направлении он ушел, Евгений бросился в погоню. До прибытия полиции буйного удерживали, а затем передали правоохранителям», — рассказали URA.RU в компании. Пока Радюшевский искал преступника, последний успел ударить по лицу незнакомую девочку-подростка. Вместе с другим очевидцем они заметили буйного горожанина недалеко от места происшествия и задержали его. В «Интерсвязь» уточнили, что мужчина уже находился в розыске и сейчас задержан. В планах компании поощрить своего сотрудника. О поступке Радюшевского стало известно после обращения свидетелей в министерство общественной безопасности. Они попросили отметить тех, кто задержал нарушителя.

Челябинца наградят за задержание мужчины, который находился в розыске и нападал на незнакомых женщин. О том, что нарушителя поймал и передал полиции сотрудник компании «Интерсвязь», URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера. «Заместитель техдиректора „Интерсвязь“ Евгений Радюшевский обезвредил преступника. Прохожие рассказали, что бабушку протащил за капюшон неизвестный, а затем с силой уронил ее. Узнав, в каком направлении он ушел, Евгений бросился в погоню. До прибытия полиции буйного удерживали, а затем передали правоохранителям», — рассказали URA.RU в компании. Пока Радюшевский искал преступника, последний успел ударить по лицу незнакомую девочку-подростка. Вместе с другим очевидцем они заметили буйного горожанина недалеко от места происшествия и задержали его. В «Интерсвязь» уточнили, что мужчина уже находился в розыске и сейчас задержан. В планах компании поощрить своего сотрудника. О поступке Радюшевского стало известно после обращения свидетелей в министерство общественной безопасности. Они попросили отметить тех, кто задержал нарушителя.