22 марта 2023

Пермяк два раза выиграл крупные суммы в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, государственные лотереи
Мужчина выиграл более 1 млн рублей в лотерее «Кено» Фото:

Пермяк два раза выиграл крупные суммы в лотерею Житель Пермского края Константин Волков за год выиграл две крупные суммы в лотерее, первый раз 100 тысяч рублей, второй — 1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Год назад мужчина начал участвовать в государственных лотереях, спустя всего месяц ему посчастливилось выиграть 100 000 рублей. Житель Пермского края не остановился на достигнутом, и по итогам 273881-го тиража лотереи „Кено“ Константин выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в «Столото».

Сам победитель работает специалистом по техническому маркетингу. Он разрабатывает схемы продаж технической продукции и конструирует виртуальные выставки. На выигрыш пермяк планирует расширить бизнес и создать свою маркетплейс платформу.

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Пермяк два раза выиграл крупные суммы в лотерею Житель Пермского края Константин Волков за год выиграл две крупные суммы в лотерее, первый раз 100 тысяч рублей, второй — 1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Год назад мужчина начал участвовать в государственных лотереях, спустя всего месяц ему посчастливилось выиграть 100 000 рублей. Житель Пермского края не остановился на достигнутом, и по итогам 273881-го тиража лотереи „Кено“ Константин выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в «Столото». Сам победитель работает специалистом по техническому маркетингу. Он разрабатывает схемы продаж технической продукции и конструирует виртуальные выставки. На выигрыш пермяк планирует расширить бизнес и создать свою маркетплейс платформу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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