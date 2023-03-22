Мужчина выиграл более 1 млн рублей в лотерее «Кено» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк два раза выиграл крупные суммы в лотерею Житель Пермского края Константин Волков за год выиграл две крупные суммы в лотерее, первый раз 100 тысяч рублей, второй — 1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Год назад мужчина начал участвовать в государственных лотереях, спустя всего месяц ему посчастливилось выиграть 100 000 рублей. Житель Пермского края не остановился на достигнутом, и по итогам 273881-го тиража лотереи „Кено“ Константин выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в «Столото».

Сам победитель работает специалистом по техническому маркетингу. Он разрабатывает схемы продаж технической продукции и конструирует виртуальные выставки. На выигрыш пермяк планирует расширить бизнес и создать свою маркетплейс платформу.